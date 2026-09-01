Wer heute eine Immobilie kaufen oder verkaufen will, muss mehr denn je das Gesamtbild im Blick behalten. Welche Faktoren es für Kaufinteressenten und Eigentümer zu berücksichtigen gilt, erläutert Christopher Schnell, Geschäftsführer und CSO von PlanetHome, in einem Kommentar. Wenn ich heute auf den Immobilienmarkt blicke, erinnere ich mich oft an meine ersten Jahre als Junior-Immobilienmakler. Seitdem habe ich den Markt in unterschiedlichsten Rollen begleitet - vom direkten Vertrieb über Führungsverantwortung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact