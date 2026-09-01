Bern (ots) -Parteien: X. c. RSIThemen: Wahrheitssuche / Unterschlagen wichtiger Informationen / Quellen / BerichtigungspflichtBeschwerde gutgeheissenZusammenfassung:Der Schweizer Presserat hat die Beschwerde gegen RSI wegen eines Beitrags gutgeheissen, der am 8. November 2024 imTelegiornale von 20 Uhr ausgestrahlt wurde und die Ausschreitungen am Rande des Europa-League-Spiels zwischen Ajax und Maccabi Tel Aviv in Amsterdam betraf.Der Kern der Beschwerde betrifft die Rekonstruktion der Ereignisse im Beitrag, in deren Mittelpunkt die Schilderung eines antisemitischen Angriffs auf israelische Fans steht. Nach Auffassung des Beschwerdeführers hat der Sender einenwesentlichen Teil des Geschehens verschwiegen: die Provokationen der Maccabi-Anhänger in den Tagen vor undwährend des Spiels. Diese Elemente hätten, wären sie berücksichtigt worden, ein anderes Bild ergeben: gegenseitige Gewalt im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt und nicht einen einseitigen Angriff mit antisemitischem Hintergrund.Der Schweizer Presserat anerkennt, dass die an jenem Tag verfügbaren Informationen teilweise lückenhaft,unübersichtlich und stellenweise gar widersprüchlich waren. Auch mit Blick auf die Berichterstattung anderer schweizer und ausländischer Medien kommt er jedoch zum Schluss, dass genügend Elemente vorlagen, um ein korrektes Bild der Ereignisse zu vermitteln. RSI hat sie nicht verwendet und damit eine einseitige und irreführende Darstellung geliefert, die nicht den berufsethischen Grundsätzen entspricht, insbesondere der Pflicht zur Wahrheitssuche und dem Verbot, wichtigeInformationselemente zu unterschlagen.Der Schweizer Presserat rügt zudem die ungeprüfte Verwendung eines Videos, das in Wirklichkeit Maccabi-Fans zeigte,die einen Anwohner angriffen (und nicht umgekehrt, wie suggeriert wurde), sowie die unterlassene zeitnahe Berichtigung des Fehlers.Stellungnahme 24/2026 (https://presserat.ch/complaints/24_2026/)Pressekontakt:Schweizer PresseratConseil suisse de la presseConsiglio svizzero della stampaGeschäftsstellePostfach3000 Bern 8+41 (0)77 405 43 37media@presserat.chwww.presserat.chOriginal-Content von: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018292/100941898