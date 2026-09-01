Anzeige
Mehr »
Dienstag, 01.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Milliardenmarkt? Dieser Small Cap positioniert sich jetzt mittendrin
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
01.09.2026 10:33 Uhr
394 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Zinsanstieg bremst

DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Zinsanstieg bremst

DOW JONES--Knapp behauptet sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Der weltweite Inflations- und damit auch Zinsanstieg sorgt für Vorsicht und Kaufzurückhaltung. Dazu kommt der sich hinziehende US-Iran-Konflikt mit den in der Folge dauerhaft hohen Energiepreisen. Sie fressen sich durch die Lieferketten und treiben die Inflation an. Brent-Öl verteuert sich um weitere 1,3 Prozent auf 91,63 Dollar.

Der DAX fällt um 0,3 Prozent auf 26.181 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich nahezu unverändert bei 6.421 Zählern, er wird gestützt von festeren Kursen bei Ölaktien. Leidtragende steigender Ölpreise sind zugleich wie üblich vor allem Transport- und- die Reisewerte, wozu unter anderem die Fluglinienpapiere gehören.

Der klar stärker als erwartete Anstieg der Inflation in Frankreich und Spanien im August wurde zuletzt bereits vor allem den Ölpreisen zugeschrieben, in Deutschland lag die Inflationsrate mit 2,9 Prozent laut den Daten vom Montag ebenfalls höher als erwartet, wenn auch nur leicht. Mit Argusaugen wird nun auf die EU-Inflation geblickt, die am Vormittag mitgeteilt wird. Ökonomen rechnen mit 3,3 Prozent, nach 2,9 Prozent im Juli.

Anleihen stehen daher weiter unter Abgabedruck. Die deutsche Zehnjahresrendite steigt weiter auf 3,35 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit 15 Jahren. Dazu trägt auch bei, dass seit dem falkenhaften Auftritt von US-Notenbankchef Warsh in Jackson Hole die Erwartung für US-Zinserhöhungen auf 66 Prozent von davor rund 30 Prozent geschossen ist. Den Euro stützt der Renditeanstieg hierzulande denn auch nicht, er gibt auf 1,1592 Dollar leicht nach.

Zunächst für keinen größeren Impuls sorgen die Revisionen der Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland. In Frankreich ging es etwas nach unten in der Zweitlesung, in Deutschland nach oben - in beiden Fällen liegen die Indizes im Expansion anzeigenden Bereich. In China ist der von Ratingdog ermittelte Index der Industrie im August etwas gestiegen. Er liegt zudem - anders als der staatliche Index - zugleich im Expansion anzeigenden Bereich.

Bei den Einzelunternehmen ist die Nachrichtenlage weiter dünn. Mit einem Plus von 5 Prozent glänzen Novartis. Der Pharmakonzern hat einen Studienerfolg mit einem MS-Medikament erzielt und will dessen Zulassung bei den Aufsichtsbehörden beantragen. Analysten rechnen mit einem "Blockbuster"-Status und möglichen Umsätzen im Milliardenbereich.

Im DAX geht es für Symrise um 1,7 Prozent nach oben, nach einer Kaufempfehlung durch Jefferies. Merck gewinnen 2,3 Prozent und RWE 1,5 Prozent. jeweils angetrieben von positiven Analystenkommentaren. In Zürich fällt der Kurs des Symrise-Konkurrenten Givaudan um 0,6 Prozent, nachdem Jefferies der Aktie die Kaufempfehlung entzogen hat.

Im MDAX verbessern sich Hugo Boss nach dem sanften Anstieg der Vortage weiter um 0,6 Prozent. Die britische Frasers Group, Hugo Boss' größter Aktionär, plant bei dem Modekonzern weiter aufzustocken auf mehr als 50 Prozent von derzeitigen 47,89 Prozent.

Kräftig aufwärts um 3,4 Prozent geht es in Paris für Air Liquide, weil Elliott Management laut einem Bericht eine Beteiligung an dem Industriegasekonzern aufbaut.

Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen des britischen Großhandels- und Logistikunternehmens Bunzls treiben den Kurs um 2,9 Prozent an. 

INDEX       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  6.422,38  +0,0    2,22    6.420,16    10,9 
Stoxx-50     5.434,55  +0,1    5,26    5.429,29    10,5 
DAX       26.181,49  -0,3   -76,62    26.258,11    6,9 
MDAX      32.621,88  -0,3  -102,67    27.039,42    6,5 
TecDAX      4.077,66  -0,1   -5,02    3.091,28    12,6 
SDAX      18.921,62  -0,1   -13,79    13.062,07    10,2 
FTSE      10.781,75  -0,4   -42,51    10.824,26    8,6 
CAC       8.365,74  +0,4   31,24    8.334,50    2,7 
SMI       14.348,06  +0,4   61,63    14.286,43    8,1 
ATX       6.783,58  +0,2   15,34    6.768,24    27,4 

DEVISEN      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:55 
EUR/USD      1,1597  -0,2  -0,0019     1,1616   1,1617 
EUR/JPY      185,56  -0,0  -0,0100     185,57  185,5800 
EUR/CHF       0,939  +0,0   0,0002     0,9388   0,9389 
EUR/GBP      0,8567  -0,1  -0,0006     0,8573   0,8572 
USD/JPY      159,99  +0,2   0,2600     159,73  159,7200 
GBP/USD      1,3533  -0,1  -0,0014     1,3547   1,3551 
USD/CNY      6,7218  +0,0   0,0021     6,7197   6,7197 
USD/CNH      6,7231  +0,1   0,0053     6,7178   6,7189 
AUS/USD      0,7157  -0,1  -0,0009     0,7166   0,7166 
Bitcoin/USD   78.761,99  -0,1  -102,91    78.864,90 78.570,66 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex      86,95  +1,4    1,19      85,76 
Brent/ICE      91,79  +1,4    1,30      90,49 
 
 
Metalle      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.426,98  -0,5   -21,31    4.448,29 
Silber       66,53  +0,0    0,01      66,52 
Platin      1.808,73  +1,0   17,81    1.790,92 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.