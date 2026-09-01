Landshut (ots) -Probonio erweitert sein Firmenfitness-Angebot ab dem 1. September um EGYM Wellpass. Damit ergänzt die digitale Multi-Benefit-Plattform ihr bestehendes Benefit-Portfolio um einen der größten Anbieter für Firmenfitness in Deutschland und schafft für Unternehmen und Mitarbeiter noch mehr Auswahl bei Sport-, Fitness- und Gesundheitsangeboten.Mit der Integration von EGYM Wellpass bietet Probonio Arbeitgeberkunden und deren Mitarbeitern ab sofort Zugang zu über 16.000 hochwertigen Sport-, Fitness- und Wellnesseinrichtungen in Deutschland sowie zu mehr als 6.500 Live- und On-Demand-Kursen. Damit wird Firmenfitness für Unternehmen und Mitarbeiter noch flexibler, vielfältiger und bundesweit nutzbar - auch außerhalb der Großstädte. Mitarbeiter erhalten dadurch mehr Wahlfreiheit bei der Nutzung, Unternehmen stärken Gesundheit, Motivation und ihre Arbeitgeberattraktivität."Mit EGYM Wellpass gewinnen wir einen der führenden Firmenfitnessanbieter in Deutschland als starken Partner für Probonio. Damit schaffen wir für Mitarbeiter noch mehr Wahlfreiheit und ermöglichen Unternehmen, weitere attraktive Benefits zentral über Probonio bereitzustellen, Prozesse zu automatisieren und die Lohnabrechnung zu vereinfachen", sagt Simon Thiel, Geschäftsführer Probonio.Nicolas Stadtelmayer, General Manager bei EGYM Wellpass ergänzt: "Gesundheit ist einer der stärksten Hebel für motivierte und zufriedene Teams. Gemeinsam mit Probonio geben wir noch mehr Unternehmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern flexible Fitness- und Gesundheitsangebote bereitzustellen, direkt eingebunden in ihr bestehendes Benefit-Angebot. Genau so sollte moderne Firmenfitness funktionieren."Probonio unterstützt Unternehmen dabei, steueroptimierte Benefits zentral zu bündeln und administrativ schlank über eine digitale All-In-One Lösung zu verwalten. Neben Angeboten wie Essenszuschuss, Sachbezug oder Bikeleasing ist Firmenfitness ein weiterer Baustein für ein modernes Multi-Benefit Angebot in Unternehmen.Über ProbonioProbonio ist eine der führenden, digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmende nutzen Benefits wie Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv - und die Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur Bikeleasing-Gruppe.Mehr Informationen unter: https://probonio.de/Über EGYM WellpassEGYM Wellpass ist das führende Firmenfitness-Netzwerk in Deutschland. Wir machen Gesundheitsprävention zum festen Bestandteil des Arbeitsplatzes, indem wir Unternehmen und ihren Mitarbeitenden mit nur einer Mitgliedschaft Zugang zu über 16.000 hochwertigen Sport-, Fitness- und Wellnesseinrichtungen sowie Tausenden Live-Kursen bieten. Unternehmen, die in das Wohlbefinden ihrer Teams investieren, fördern eine gesündere und produktivere Arbeitskultur - ein wichtiges Argument auf dem Talente-Markt. Über 3,4 Millionen Mitarbeitende aus mehr als 21.500 Unternehmen können so bereits wann, wo und so oft sie wollen trainieren. EGYM Wellpass gehört zum Münchner Fitness-Unicorn EGYM und ist Teil des Markenportfolios von Playlist.Mehr Informationen unter: www.egym-wellpass.com (https://de.egym-wellpass.com/de-de)Pressekontakt:Probonio PressekontaktLinda VolkmannGroup Head CommunicationsE-Mail: presse@probonio.dehttps://probonio.de/presseOriginal-Content von: Probonio GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179062/6343353