Frankfurt (Oder) (ots) -Das Interreg-Projekt GoGreen unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA bei der konkreten Umsetzung von Nachhaltigkeit. Im Mittelpunkt stehen Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Lieferketten. In Frankfurt (Oder) und Gorzów Wielkopolski entsteht dafür ein deutsch-polnisches Kompetenzzentrum, das Beratung, Qualifizierung und grenzüberschreitenden Austausch bündelt.Klimaschutzvorgaben, neue Marktanforderungen und steigende Erwartungen von Kunden und Geschäftspartnern erhöhen den Druck auf viele Unternehmen. Besonders kleine und mittlere Betriebe stehen vor der Frage, wie sie Nachhaltigkeit konkret in Prozesse, Lieferketten und Investitionsentscheidungen übersetzen können. Hier setzt das Interreg-Projekt GoGreen an.Kompetenzzentrum mit deutsch-polnischer ExpertiseMit Standorten in Frankfurt (Oder) und Gorzów Wielkopolski bündelt GoGreen (https://www.platform-greendeal.eu/de) wirtschaftliche und fachliche Expertise aus Deutschland und Polen. Projektleader ist die IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg (https://www.ihk-projekt.de/), polnischer Partner die Westliche Wirtschaftskammer in Gorzów Wielkopolsk (https://www.ziph.pl/)i. Die Forschungs- und Entwicklungszentren der Universität Zielona Góra (https://uz.zgora.pl/en/) und das Unternehmen EKOPRO (https://ekopro-grupa.pl/de/) bringen ihre wissenschaftliche und praktische Expertise in das Pilotvorhaben ein.Praxisnahe Qualifizierung und BeratungDas Projekt setzt auf niedrigschwellige Angebote, die Unternehmen bei der konkreten Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen im eigenen Betrieb unterstützen. Die Formate reichen von Webinaren und Schulungen über individuelle Beratung bis zu Arbeitsgruppen, Wirtschaftskongressen und einer digitalen Kompetenzplattform. Unternehmen können praxisnahes Grundlagenwissen erwerben, konkrete Einsparpotenziale identifizieren und prüfen sowie sich gezielt in Bereichen wie Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Lieferketten weiterbilden. Ein zentrales Angebot ist die Qualifizierung "Green Solutions Expert".Grenzüberschreitender Austausch und EU-FörderungEin besonderer Mehrwert entsteht durch den Austausch zwischen deutschen und polnischen Unternehmen. Unterschiedliche Erfahrungen und Herangehensweisen helfen, gemeinsame Lösungen zu entwickeln und europäische Vorgaben in den betrieblichen Alltag zu übertragen. Das Projekt "GoGreen - Deutsch-Polnisches Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit" wird im Rahmen des Interreg VI A Programms Brandenburg-Polen durch Mittel der EU-Kohäsionspolitik gefördert. Es läuft von Januar 2025 bis Dezember 2027 und erhält 935.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).Über das ProjektDas Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" stellt in multimedialen Content-Paketen über zwölf Monate hinweg EU-Initiativen aus Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark und Frankreich vor. Die Inhalte beleuchten zentrale Themen wie Wirtschaft, Innovation, Nachhaltigkeit, berufliche Bildung und digitale Transformation und stehen Medien kostenlos zur Verfügung.Das Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" erhält Fördermittel der Europäischen Kommission."Ready-to-publish"-Social-Media-Beiträge Für Ihre Berichterstattung über das Projekt GoGreen stellen wir Ihnen neben Video- und Bildmaterial auch fertige Social-Media-Beiträge zur Verfügung. So können Sie Inhalte schnell, einfach und direkt in Ihren Kanälen veröffentlichen.Post 1:Wie können Unternehmen Nachhaltigkeit konkret umsetzen?Das Interreg-Projekt GoGreen unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in der deutsch-polnischen Grenzregion dabei, nachhaltige Maßnahmen im eigenen Betrieb umzusetzen.Erfahre, wie das konkret gelingt und von welchen Angeboten Unternehmen direkt profitieren können:GoGreen Interreg Brandenburg Polen NachhaltigkeitPost 2:Nachhaltigkeit beginnt oft mit der Frage: Sie ist wichtig - aber wo fangen wir an?GoGreen bietet Unternehmen in der deutsch-polnischen Grenzregion praxisnahe Unterstützung: mit Schulungen, individueller Beratung und einer digitalen Kompetenzplattform. Ein zentrales Angebot ist die Qualifizierung "Green Solutions Expert".Erfahre mehr darüber, welche kostenlose Unterstützung dein Unternehmen erhalten kann und wie du deine Qualifikationen im Bereich Nachhaltigkeit ausbauen kannst:GoGreen Interreg Brandenburg Polen NachhaltigkeitPost 3:In Frankfurt (Oder) und Gorzów Wielkopolski entsteht mit GoGreen ein deutsch-polnisches Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit.Das Projekt bündelt Expertise aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis und zeigt, wie EU-Förderung Unternehmen dabei unterstützt, ökologische Transformation als Chance für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen.GoGreen Interreg Brandenburg Polen NachhaltigkeitPressekontakt:EUconomy-TeamEUconomy@newsaktuell.deOriginal-Content von: EUconomy - Partnerships4Prosperity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181564/6343373