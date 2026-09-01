Wir haben die Kunden-Dynamik von HelloFresh erneut betrachtet und sind der Ansicht, dass eine Verbesserung der Interaktion mit bestehenden Kunden weiterhin nicht ausreicht, um den schwachen Zustrom neuer Kunden auszugleichen. Der durchschnittliche Bestellwert (AOV) der Gruppe stieg um 6,5% (cc), während die Bestellungen um 13,7% zurückgingen, was zu einem anhaltenden Druck auf die Volumina führt. Die derzeit schwache Kundenakquise bedeutet, dass weniger Kunden in die wertvollen, langjährigen Kohorten reifen können, die zunehmend die Einnahmen aus Meal Kits stützen, was potenziell den Zeitrahmen für eine Erholung verlängert und die Umsatzbasis belastet. Wir erwarten weiterhin eine schrittweise Normalisierung der Kundenakquise, jedoch moderater als zuvor angenommen, was den anhaltenden Druck auf den Umsatz verstärkt und sich negativ auf die Erträge auswirkt. Wir moderieren unsere langfristigen Wachstumsannahmen. Unser auf DCF basierendes Kursziel sinkt von 3,30 EUR auf 2,90 EUR; HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hellofresh-se
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