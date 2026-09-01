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Dienstag, 01.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Milliardenmarkt? Dieser Small Cap positioniert sich jetzt mittendrin
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WKN: 850133 | ISIN: FR0000120073 | Ticker-Symbol: AIL
Stuttgart
01.09.26 | 11:31
174,16 Euro
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Branche
Chemie
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