DJ Aktie von Air Liquide steigt nach Bericht über Elliott-Beteiligung

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die Aktie von Air Liquide profitiert von Medienberichten über eine Beteiligung des aktivistischen Investors Elliott Management an dem französischen Industriegase-Lieferanten. Der Kurs der Aktie von Air Liquide legte am Dienstag im europäischen Frühhandel um 3,5 Prozent zu und erhöht damit die seit Jahresbeginn aufgebaute Steigerung auf mehr als 20 Prozent.

Zuvor hatten die Financial Times und andere Publikationen unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, Elliott habe eine Beteiligung an Air Liquide aufgebaut.

Elliott lehnte dazu eine Stellungnahme ab. Air Liquide reagierte nicht auf eine Anfrage.

Air Liquide habe seit 2020 seine Gewinnmargen gesteigert, verfüge über einen Rekord-Auftragsbestand, und die jüngste Übernahme von DIG Airgas bedeute, dass es kein offensichtliches traditionelles Aktivisten-Vorgehen für das Unternehmen gebe, schrieben die Analysten von Bernstein in einer Mitteilung an ihre Kunden. Dennoch habe Air Liquide weiterhin Spielraum für schrittweise Verbesserungen, ohne die Strategie zu ändern, etwa durch eine stärkere Ausrichtung auf die wachsende Raumfahrtindustrie, fügten sie hinzu.

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September 01, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)

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