Die Google-Funktion "Video Boost" soll eure Clips optimieren. Doch auf dem Pixel 11 Pro sorgt sie bei Nutzern derzeit für Probleme. Diese Lösung gibt es. Googles Pixel-Smartphones sollen durch viele KI-Funktionen und die Kamera überzeugen. Das Feature "Video Boost" bringt beides bei der Videoaufnahme zusammen. Wer seine Clips in die Google-Cloud lädt, soll von Verbesserungen durch KI-Modelle profitieren. Verfügbar ist Video Boost nur für Besitzer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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