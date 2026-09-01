Linz (www.anleihencheck.de) - Polens fiskalischer Ausblick hat sich zuletzt eingetrübt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die für 2027 vorgesehene Defizitobergrenze von 282,6 Mrd. PLN entspreche 7,1% des BIP und liege damit nur geringfügig unter dem bereits hohen Niveau von 2025. Eine glaubwürdige Haushaltskonsolidierung sei weiterhin nicht erkennbar. Zusätzliche Risiken entstünden durch den politischen Konflikt zwischen Regierung und Präsident Karol Nawrocki. Geplante Entlastungen für die Mittelschicht sollten durch höhere Belastungen großer Steuerzahler sowie Einmalmaßnahmen finanziert werden, könnten aber durch Vetos ohne Gegenfinanzierung umgesetzt werden. Nach Angaben des Finanzministeriums hätten sechs Vetos von Nawrocki bereits Kosten von 8,04 Mrd. PLN verursacht. Dies verschärfe die politische Unsicherheit vor den Wahlen und erhöhe die Risikoprämie für den Zloty (PLN). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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