Wien (www.anleihencheck.de) - In Deutschland wurde die Teuerung von hohen Energiepreisen weiter vorangetrieben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im August habe die Inflationsrate 2,9% erreicht, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen gestern mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt mit einer etwas höheren Jahresrate von 2,95% gerechnet, nachdem diese im Monat zuvor 2,8% betragen habe. Zentraler Preistreiber sei auch im August die Energie gewesen. Fürs Tanken und Heizen hätten Verbraucher 10,5% mehr zahlen müssen als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel hätten sich dagegen lediglich um 0,1% verteuert. Weil zuletzt auch die Inflation im Euroraum gestiegen sei, gelte eine weitere Zinsanhebung der EZB am 10. September an den Futures-Märkten bereits als fixe Sache. Die europäischen Aktienmärkte hätten darauf weitgehend mit Kursverlusten reagiert. Der deutsche Leitindex habe 1,2% verloren, beim EURO STOXX 50 habe sich das Minus auf 1,0% belaufen. Der ATX habe zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch erreichen können, schlussendlich jedoch 0,3% verloren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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