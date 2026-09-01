Andernach (ots) -Die Hospitality-Welt des Gründers Rolf Doetsch entwickelte sich aus der Vision, Orte zu schaffen, die Menschen berühren und ihnen in Erinnerung bleiben. Daraus entstanden über die Jahre außergewöhnliche Hotels, Restaurants, Eventlocations und Rückzugsorte. Heute begrüßen die Häuser Gäste aus aller Welt und zählen internationale Reisende ebenso wie bekannte Persönlichkeiten zu ihren Besuchern.Mit der neuen Dachmarke RD UNIQUE PLACES erhält dieses gewachsene Portfolio nun eine gemeinsame sichtbare Heimat. Die neue Markenarchitektur macht die Zusammengehörigkeit der einzelnen Häuser sichtbar und schafft einen verbindenden Rahmen für ihre weitere Entwicklung."Unsere Häuser sind unterschiedlich, doch sie verbindet dieselbe Haltung: Authentizität, kulturelle Verbundenheit und der Anspruch, Gäste mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft und einzigartigen Erlebnissen zu begeistern", sagt Phillip Doetsch, Prokurist PURS Fine Hotels & Restaurants.Vom Herzensprojekt zur Hospitality-WeltDer Ursprung dieser Entwicklung liegt in einem Ort, der für Phillip Doetsch eine besondere Bedeutung hat. Noch heute erinnert er sich an die Zeit, die er dort im Gewölbekeller und Innenhof verbracht hat.Gemeinsam mit dem international renommierten Designer Axel Vervoordt verwandelten seine Eltern Rolf und Petra Doetsch die ehemalige kurfürstliche Bischofskanzlei aus dem Jahr 1677 behutsam in ein außergewöhnliches Boutiquehotel, das PURS. Entstanden ist ein Haus, das historischen Charme mit zeitlosem Design verbindet und Gästen eine Atmosphäre bietet, die weit über klassische Hotellerie hinausgeht.Aus PURS entwickelte sich in den vergangenen Jahren eine vielfältige Hospitality-Welt. Als erstes Projekt der Familie Doetsch legte es den Grundstein für die Philosophie und den Qualitätsanspruch, die bis heute alle Häuser prägen. Zum Portfolio gehören das PURS Luxury Boutique Hotel, das Sternerestaurant PURS Nordic Japanese, das asiatisch inspirierte Restaurant YOSO, das italienische Restaurant Ai Pero, das Classic Boutique Hotel Am Ochsentor, die Hammesmühle sowie das Convent als Ort für Tagungen, Genuss, Begegnung und Erholung."Jedes unserer Häuser hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte. Mit RD UNIQUE PLACES schaffen wir eine gemeinsame sichtbare Heimat, die unsere Werte verbindet und die Zusammengehörigkeit unserer Häuser erlebbar macht", sagt Phillip Doetsch.Mit starken Wurzeln in die ZukunftMit Blick auf die Zukunft setzt die Familie Doetsch ihren Wachstumskurs fort. Bereits heute befinden sich weitere Hospitality-Projekte in Planung, die ihren Ausgangspunkt bewusst in Andernach und der Region haben. Entstehen werden Orte, die die Werte der neuen Dachmarke konsequent weitertragen: authentisch, qualitätsorientiert, kulturell verwurzelt und geprägt von zeitloser Ästhetik. Damit entwickelt die Gründerfamilie ihre Vision weiter und stärkt zugleich den Standort, an dem die Erfolgsgeschichte von PURS und den weiteren Hospitality-Konzepten ihren Anfang nahm.Über RD UNIQUE PLACESRD Unique Places ist die Dachmarke der von RD Gastro geführten Hospitality-Konzepte. Unter ihr vereinen sich Hotels, Restaurants, Eventlocations und besondere Rückzugsorte mit einem gemeinsamen Anspruch an Gastfreundschaft, Kulinarik, Design und Qualität. Zum Portfolio gehören unter anderem das PURS Luxury Boutique Hotel, das Sternerestaurant PURS Nordic Japanese, das Restaurant YOSO, das italienische Restaurant Ai Pero, das Classic Boutique Hotel Am Ochsentor, die Hammesmühle und das Convent.Die Philosophie von RD UNIQUE PLACES basiert auf dem Ziel, authentische Orte mit individuellem Charakter und zeitloser Ästhetik zu schaffen. Ihren Ursprung findet diese Haltung im PURS in Andernach, das gemeinsam mit dem international renommierten Designer Axel Vervoordt entwickelt wurde und vom Gedanken des Wabi-Sabi geprägt ist.Auszeichnungen wie der Michelin-Stern für das Restaurant PURS sowie die Mitgliedschaft bei Relais & Châteaux und Quality Lodgings unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch der Marke.Pressekontakt:Ansprechpartner: Clarissa KlingelhöllerE-Mail: presse@rduniqueplaces.comWebseite: rduniqueplaces.comRD Gastro e. Kfm.Schafbachstraße 8-1456626 AndernachOriginal-Content von: RD UNIQUE PLACES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183240/6343403