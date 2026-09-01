Insbesondere in den etablierten Industriestaaten steigt die Staatsverschuldung, gleichzeitig geht es mit den Zinsen aufwärts. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen liegt inzwischen wieder bei rund 5,2 Prozent. Das belastet die Haushaltsbudgets. "Der Anleihemarkt signalisiert jedoch keine neue Krise, sondern nur das Ende einer Ausnahmephase", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. In den USA hat die Bruttostaatsverschuldung erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. Zugleich erreichte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen zeitweise den höchsten Stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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