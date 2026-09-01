Durchwachsene Nachrichten gab es heute Morgen von der deutschen Konjunktur: Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes im Juli gegenüber Juni preisbereinigt um 3,4 % gesunken. Auf Jahresbasis ergab sich ein Rückgang um 2,5 % auf preisbereinigter Basis.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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