Bonn (ots) -Während das Ausmaß der Katastrophe immer sichtbarer wird und die Zahl der betroffenen Menschen weiter steigt, haben Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" zusätzliche Unterstützung für die Menschen in Nepal auf den Weg gebracht. Doch auch einige Tage nach der verheerenden Sturzflut besteht die Sorge vor weiteren Überschwemmungen und Folgeschäden, etwa durch verunreinigtes Trinkwasser und eine mangelnde Hygieneversorgung. "Überlebende der Flutkatastrophe in Nepal haben auf einen Schlag alles verloren. Viele haben nicht einmal Zeit, ihre Angehörigen zu betrauern. Um diesen Menschen helfen zu können, sind unsere Bündnisorganisationen dringend auf weitere Spenden angewiesen", sagt Dr. Thilo Reichenbach, Geschäftsführer für Marketing & Fundraising bei "Aktion Deutschland Hilft".Überlebende suchen Schutz in höher gelegenen GebietenEin Team aus dem Länderbüro von AWO International in Nepal beschreibt die Situation am Flusslauf des Bhotekoshi als schockierend. Es war in den vergangenen Tagen im schwer betroffenen Distrikt Rasuwa unterwegs, um zu sehen, was die Betroffenen jetzt am dringendsten brauchen. Das Team beschreibt, dass das Flussbett einer Kraterlandschaft gleicht und die umgebenden Hänge mit ihren Häusern, Feldern, Tieren und vielen Menschen weggerissen wurden. Diejenigen, die sich vor den Fluten retten konnten, haben sich zu notdürftig improvisierten Sammelpunkten in höheren Lagen begeben. "Die Menschen, die aus dem Tal auf den Berg flüchten konnten, sind dort bei Familien untergekommen. Nun müssen sie aber auch versorgt werden", sagt Surendra Gautam, Regionalbüroleiter Südasien bei AWO International. "Sie brauchen dringend Reis, Linsen und Speiseöl. AWO International bereitet die Versorgung mit Lebensmitteln vor. Außerdem planen wir die Verteilung von Decken, Hygienepaketen, Großzelten und Solarstromanlagen zum Laden von Handys. Die Menschen konnten sich nur retten, indem sie den Berg hoch rannten. Ältere Personen und kleine Kinder, die das nicht schafften, wurden von den Wassermassen mitgerissen."Verteilung von sauberem Trinkwasser und HygieneartikelnNach der Flut ist verschmutztes Wasser eine große Gefahr - es überträgt Cholera und andere Durchfallerkrankungen, die für geschwächte Menschen und Kinder schnell lebensbedrohlich werden. Deshalb stehen sauberes Trinkwasser und Hygienemaßnahmen im Fokus der Bündnisorganisationen. Die Flutwelle hat vor allem in den nepalesischen Distrikten Rasuwa und Nuwakot zahlreiche Ortschaften mit sich gerissen und dabei auch weite Teile der Wasserinfrastruktur zerstört. Malteser International verteilt über einen lokalen Partner Kanister, Wasserreinigungsmittel, Seife, Zahnpflegeartikel, Handtücher sowie Menstruationsprodukte und Unterwäsche an 150 Familien.Die Umsetzung der Hilfsmaßnahmen ist mit großen logistischen Hürden verbunden: Die betroffene Region um Timure und Syabrubesi ist sehr abgelegen und gebirgig, was den Zugang für Helfer:innen und die Lieferung von Hilfsgütern erschwert. Dennoch gelangen Hilfsgüter aktuell vor allem über Hubschrauber in die betroffenen Gebiete. ADRA Nepal wird die Menschen nach einer ersten Lageeinschätzung mit der Einrichtung von Notunterkünften und Nahrungsmitteln unterstützen. Weitere Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" sind ebenfalls im Einsatz und planen die Ausweitung der Hilfsmaßnahmen.Mehr über die Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/news/schwere-flutwelle-verwuestet-nepal/)."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis der Hilfsorganisationen, bittet dringend um Spenden für die Nothilfe nach der Sturzflut in Nepal.An Redaktionen:Gerne vermitteln wir Ihrer Redaktion Interviewpartner:innen aus unseren Bündnisorganisationen, die zur humanitären Lage im Katastrophengebiet berichten.Spenden-Stichwort: Flut NepalIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die 22 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6343423