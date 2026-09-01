Eine Initiative von Hayati der PAX Group Holdings Limited zur Unterstützung geprüfter Umweltprojekte

LONDON, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hayati baut sein langfristiges Programm zur Unternehmensverantwortung "Hayati Cares" durch "Hayati For Nature" aus, eine Initiative, die in Zusammenarbeit mit Greenspark entwickelt wurde, um nachweisbare Umweltmaßnahmen zu unterstützen.





"Hayati For Nature" wurde ins Leben gerufen, um den Gemeinschaften, die das Wachstum von Hayati unterstützt haben, etwas zurückzugeben. Das Programm ermöglicht es jedem neuen Mitglied des Hayati-Universums, einen Beitrag zur Unterstützung geprüfter Umweltmaßnahmen über Greenspark zu leisten und so Projekte zu fördern, die sowohl den Menschen als auch der Umwelt zugutekommen.

Im Rahmen von Partnerschaften unterstützt Hayati derzeit geprüfte Initiativen in den Bereichen Biodiversität, Wiederherstellung von Ökosystemen, sauberes Wasser, ethisches Recycling, umweltfreundlichere Lösungen und erneuerbare Energien. Diese Projekte erstrecken sich über mehrere Regionen weltweit und tragen durch unabhängig überprüfte Wirkungsergebnisse zum Schutz von Ökosystemen, zur Verbesserung der lokalen Lebensgrundlagen und zur Unterstützung der Gemeinden bei.





Matt Williams, Mitbegründer von Greenspark, erklärte:

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Hayati an 'Hayati For Nature' zu arbeiten. Es ist großartig zu sehen, dass das Unternehmen Projekte tatkräftig unterstützt, die Ökosysteme stärken, die Artenvielfalt schützen und positive Auswirkungen für die lokalen Gemeinschaften haben können. Über Greenspark wird jede Spende mit geprüften Projekten und konkreten Belegen verknüpft, wodurch Hayati und seine Community einen klaren Überblick darüber erhalten, was unterstützt wird, wo die Wirkung zum Tragen kommt und welche messbaren Ergebnisse durch diese Spenden mitgestaltet werden."

"Hayati For Nature" knüpft an die umfassenden Bemühungen von Hayati im Bereich der sozialen Verantwortung an und folgt auf das "Warm Night Project", das Ende 2025 ins Leben gerufen wurde und dessen zweite Phase Anfang 2026 in Zusammenarbeit mit Feed Manchester stattfand, um obdachlose Menschen zu unterstützen.





Über Hayati

Hayati wurde in Großbritannien gegründet und ist eine Technologiemarke, die persönliche Geräte entwickelt, die vom Alltag inspiriert sind.

Großartige Produkte entstehen dadurch, dass man die Menschen versteht, die sie nutzen. Aus diesem Grund ist jedes Hayati-Gerät so konzipiert, dass es intuitiv und zuverlässig ist und Tag für Tag ein gleichbleibend reibungsloses Erlebnis bietet. Von durchdachtem Industriedesign bis hin zu fortschrittlicher Technologie - Hayati legt den Schwerpunkt darauf, Produkte zu entwickeln, deren Nutzung ebenso viel Freude bereitet wie der Besitz.

Dieses Engagement hat Hayati zu einer der am schnellsten wachsenden Marken Großbritanniens in ihrer Kategorie gemacht. Im Zuge der weiteren globalen Expansion des Unternehmens wird dessen Portfolio um eine neue Generation von Untermarken erweitert - Quokka, Moxy, Liora, Finebar und Philia -, die jeweils auf unterschiedliche Lebensstile, Bedürfnisse und Lebenssituationen weltweit zugeschnitten sind.

Firmenname: PAX Group Holdings Limited

Ansprechpartner: INFO HE

E-Mail: info@pax-in.com

Link: https://hayativapor.com/pages/esg

Fotos finden Sie unter

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