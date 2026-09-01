Novo Nordisk bringt die Wegovy-Tablette am heutigen 1. September in Deutschland auf den Markt. Damit erreicht Europas erste zugelassene Abnehmpille einen der größten Pharmamärkte des Kontinents - noch bevor Eli Lilly sein Konkurrenzprodukt hier anbieten kann. Das adressierbare Potenzial ist gewaltig, wird vorerst jedoch durch einen entscheidenden Faktor begrenzt: Die meisten Patienten müssen vollständig selbst bezahlen. Rund 13 Millionen potenzielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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