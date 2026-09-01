Die EOS-Aktie zeichnet sich im bisherigen Jahresverlauf durch extreme Kursschwankungen aus. Dabei bewegte sich der Kurs überwiegend in einer Range zwischen 4 und 7 €. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei etwa 6,20 €. Damit stellt sich die Frage: Lohnt sich auf dem aktuellen Kursniveau ein Einstieg? Restrukturierung abgeschlossen Das Unternehmen befand sich in einem dreijährigen Transformationsprozess. Dabei wandelte sich EOS vom reinen Zulieferer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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