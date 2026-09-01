Der KI-Boom bringt nicht nur Chip- und Cloud-Konzerne ins Rampenlicht. Auch die Energie-Infrastruktur wird zum Profiteur, denn gigantische Rechenzentren benötigen immer mehr Strom. Energy Transfer entwickelt sich dabei zunehmend zu einem wichtigen Erdgaslieferanten für die neue KI-Infrastruktur. Erdgas für die Rechenzentren Der US-Pipelinekonzern hat bereits mehrere bedeutende Verträge abgeschlossen. Für Oracle liefert Energy Transfer künftig rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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