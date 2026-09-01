Bei Apple endet eine Ära: John Ternus übernimmt am heutigen 1. September den Vorstandsvorsitz von Tim Cook. Dieser hinterlässt gewaltige Fußstapfen. Seit seinem Amtsantritt im August 2011 hat sich die Apple-Aktie auf vergleichbarer, um Aktiensplits bereinigter Basis mehr als ver-23-facht. Für Anleger entscheidet nun jedoch nicht mehr Cooks Bilanz, sondern ob Ternus den wertvollsten Technologiekonzern der Welt wieder innovationsfreudiger machen kann. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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