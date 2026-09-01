Die Aktie von Advanced Micro Devices hatte im Frühjahr eine außergewöhnlich dynamische Entwicklung gezeigt und sich im Kurs mehr als verdoppelt. Nach der Konsolidierung bietet die aktuelle Bewertung weiterhin Potenzial, insbesondere weil AMD sowohl im Servergeschäft als auch bei KI-Beschleunigern von langfristigen Wachstumstrends profitiert. AMD setzt seine Aufholjagd fort AMD zählt seit Jahren zu den interessanteren Halbleiterwerten und hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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