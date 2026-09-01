Bisher galt die Annahme, dass sich vor allem Menschen vor einem Jobverlust durch KI fürchten, die sich mit dem Thema wenig auskennen. Eine Studie zeigt jetzt das Gegenteil. Ein "beunruhigendes Ergebnis", so der leitende Wissenschaftler. Viele Menschen machen sich derzeit Sorgen um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze. Und diese Sorgen sind nicht unberechtigt. Laut einer Mercer-Befragung von Ende Mai 2026 gehen 99 Prozent der CEOs davon aus, dass sie in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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