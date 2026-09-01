Die Schadenbilanz der Versicherer bei Naturgefahren fällt zur Jahresmitte 2026 vergleichsweise glimpflich aus. Vor allem fehlende größere Winterstürme haben dazu beigetragen. Der GDV spricht von Glück: Entwarnung sei angesichts des Klimawandels nicht angebracht. Die versicherten Schäden durch Naturgefahren sind in Deutschland im ersten Halbjahr 2026 vergleichsweise niedrig ausgefallen. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) beliefen sich die Schäden auf insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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