Offenbach am Main (ots) -Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) unterstützt im Auftrag des Landes Hessen die WENOWA GmbH aus Bad Arolsen mit einem HessenFonds Innovationskredit zur Weiterentwicklung ihres Standorts zu einem modernen Wertstoffhof für Kreislaufwirtschaft und ressourceneffiziente Baustoffproduktion. Mit dem Vorhaben treibt das Unternehmen die regionale Rohstoffwende voran und zeigt beispielhaft, wie innovative Geschäftsmodelle zur Ressourcenschonung und CO²-Reduktion beitragen können.Die Bauwirtschaft steht zunehmend vor der Herausforderung, Rohstoffe effizient einzusetzen und Baustoffkreisläufe zu schließen. Genau hier setzt das Projekt der WENOWA GmbH an: Mineralische Bau- und Abbruchabfälle werden regional erfasst, aufbereitet und als hochwertige Recyclingbaustoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. Der Ausbau des Standorts stärkt damit die regionale Wertschöpfung und reduziert gleichzeitig den Bedarf an Primärrohstoffen sowie lange Transportwege."Mit dem HessenFonds geben wir Unternehmen Rückenwind, die Hessens wirtschaftliche Zukunft gestalten. Der Innovationskredit schafft Spielraum für Investitionen, stärkt Wettbewerbsfähigkeit und unterstützt den Mittelstand bei der ökologischen und wirtschaftlichen Transformation. WENOWA zeigt in Bad Arolsen, wie daraus Fortschritt entsteht: Bau- und Abbruchmaterial wird regional aufbereitet und als hochwertiger Recyclingbaustoff wieder in den Kreislauf gebracht. Das schont Rohstoffe, reduziert Transportwege und CO²-Emissionen und stärkt die Wertschöpfung in Nordhessen. Mit neuen Baustoffen, digitalen Services und erneuerbarer Energie entsteht ein moderner Wertstoffhof für die Bauwirtschaft von morgen. Genau für solche Investitionen haben wir den HessenFonds geschaffen. Ihr habt Mut? Wir haben Mittel!", so Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori."Der HessenFonds Innovationskredit unterstützt Unternehmen dabei, innovative Zukunftsprojekte umzusetzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit strukturell zu stärken. WENOWA verbindet Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und CO²-Reduktion in beeindruckender Weise und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen und rohstoffpolitischen Transformation der hessischen Wirtschaft", sagt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank.Regionale Kreislaufwirtschaft als ZukunftsmodellDie WENOWA GmbH wurde 2021 als Teil der familiengeführten MARPE Unternehmensgruppe gegründet. Bereits heute werden am Standort Bauschutt, Beton- und Asphaltaufbruch sowie Bodenaushub angenommen, aufbereitet und als Recyclingbaustoffe wiederverwertet. Mit dem Projekt "WENOWA 2.0" erweitert das Unternehmen sein Angebot um innovative Baustoffe wie den Flüssigboden "NATURFIX" sowie um digitale Services, darunter CO²-Bilanzen und ESG-konforme Nachweise.Darüber hinaus sind Investitionen in Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur geplant, um die Wertstoffverarbeitung künftig verstärkt mit erneuerbarer Energie zu betreiben."Unsere Vision ist eine Bauwirtschaft, in der Wertstoffe als Ressourcen im Kreislauf bleiben", sagt Jörg Marpe, Geschäftsführer der WENOWA GmbH. "Die Unterstützung durch die WIBank ermöglicht es uns, dieses Konzept konsequent weiterzuentwickeln und die regionale Wertschöpfung in Nordhessen zu stärken."Für die WIBank steht das Vorhaben beispielhaft für die Ziele des HessenFonds Innovationskredits: die Förderung innovativer Geschäftsmodelle, die Stärkung des Mittelstands und die Unterstützung der ökologischen sowie wirtschaftlichen Transformation Hessens.Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: claudia.ungeheuer@wibank.deOriginal-Content von: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103206/6343450