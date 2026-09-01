HOCHTIEF stärkt sein Geschäft mit Energieinfrastruktur. Dafür kauft der Konzern Autmatec, einen Spezialisten für Hochspannungs-Freileitungsinfrastruktur mit Sitz in Walldorf. Autmatec erzielte zuletzt ein Jahresumsatz von rund 50 Mio. Euro. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht genannt doch lohnend wird es schon sein. Denn HOCHTIEF bekommt durch den Kauf unmittelbar Zugang zu umfassendem Fachwissen, Kundenbeziehungen und Zertifizierungen in einem der am schnellsten wachsenden Infrastrukturmärkte Europa. Ein dreifaches Hoch darauf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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