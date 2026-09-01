EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Haier Smart Home Co., Ltd.
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Haier Smart Home Co., Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Internet:
|smart-home.haier.com
|LEI Code:
|3003002BYTNGNJTWSH07
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2391742 01.09.2026 CET/CEST
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