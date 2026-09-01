Mainz (ots) -Das ZDF präsentiert am kommenden Wochenende einen neuneinhalbstündigen Quiz- und Spendenmarathon zugunsten der Deutschen Krebshilfe: von der Primetime bis zum frühen Sonntagmorgen, erstmals begleitet von einem parallelen Zusatzprogramm auf dem ZDF-Twitch-Kanal. Das Spenden-Special und die Spenden-Challenge sind am Samstag, 5. September 2026, ab 20.15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen und werden auf dem Twitch-Kanal begleitet.Bereits zum sechsten Mal steht "Der Quiz-Champion" im Zeichen der Deutschen Krebshilfe. Moderator Johannes B. Kerner begrüßt mehr als 30 prominente Gäste, die um bis zu 100.000 Euro für den guten Zweck spielen. In der Nacht sammeln Content-Creator mit Quiz-Runden und Challenges weitere Spenden. Zu den Expertinnen und Experten, denen sie sich in den Wissensduellen stellen, gehören unter anderen Elton (Film und Fernsehen), Johann Lafer und Sarah Wiener (Ernährung), Anna Thalbach (Literatur und Sprache) und Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen). Als Kandidatin und Kandidaten stellen sich Franziska Knuppe, Henning Baum und Moritz Bleibtreu der Herausforderung für die gute Sache."Die Deutsche Krebshilfe macht einen wichtigen Unterschied im Leben vieler krebskranker Menschen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen durch diesen besonderen Quiz-Abend Aufmerksamkeit für die wertvolle Arbeit der Krebshilfe zu schaffen und möglichst viele Menschen für das Thema zu sensibilisieren", sagt Johannes B. Kerner.Während der gesamten Sendung können die Zuschauerinnen und Zuschauer online oder telefonisch spenden. Im prominent besetzten Telefonpanel engagieren sich unter anderen Eva Brenner vom "Duell der Gartenprofis", Schauspieler Herbert Knaup, die Eiskunstlaufweltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin, Alexander Schubert und Hans-Joachim Heist von der "heute-show", Schauspielerin Michaela May sowie Schlagersängerin Francine Jordi. In Einspielern und Gesprächen kommen zudem Betroffene, Ärztinnen und Ärzte sowie Wissenschaftler zu Wort.Die Sendungen im Überblick20.15 bis 23.15 Uhr: Das Spenden-SpecialDrei prominente Kandidatinnen und Kandidaten spielen um den Titel des "Quiz-Champions" und bis zu 100.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe. Das Spenden-Special ist im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.23.15 bis 5.45 Uhr: Die Spenden-ChallengeContent-Creator erspielen in Quiz-Duellen und Challenges Runde für Runde weitere Spenden. Außerdem sind die Arbeit und die Themen der Deutschen Krebshilfe Thema. Die Spenden-Challenge ist im ZDF-Streaming-Portal und ab 1.00 Uhr parallel im ZDF zu sehen.20.00 bis ca. 2.00 Uhr: Die Spenden-Challenge auf TwitchDie Hosts Rosemondy und Tim Horus begleiten den Abend mit einem eigenen Twitch-Programm, zusätzlichen Aktionen und Überraschungen.Seit dem Start im Jahr 2012 hat sich "Der Quiz-Champion" mit inzwischen 76 Folgen fest im ZDF-Programm etabliert. Das seit 2021 jährlich ausgestrahlte Spenden-Special verbindet Quiz-Unterhaltung mit dem Engagement für Krebsforschung und der Unterstützung Betroffener.KontaktBei Presseanfragen erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 - 70-16293 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/quizchampionspendenspecial)(nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- "Der Quiz-Champion" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/shows/der-quiz-champion-106)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6343459