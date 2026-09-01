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TCL sorgt mit fortschrittlicher Display-Technologie für ein unvergessliches "Tides of Annihilation"-Erlebnis auf der Gamescom 2026



01.09.2026 / 11:45 CET/CEST

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KÖLN, Deutschland, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- TCL, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik, gab bekannt, dass das Unternehmen 2026 als europäischer Monitor- und TV-Partner von Tides of Annihilation fungieren wird, dem kommenden Fantasy-Action-Adventure-Spiel von Eclipse Glow Games. Auf der gamescom 2026 stattet TCL den öffentlichen Demo-Bereich des Spiels in Halle 6, Stand B-050, aus, wo Spieler die dynamische Beleuchtung, die filmreifen Umgebungen und die rasanten Kämpfe auf TCL 32X3A OLED+-Monitoren und 75-Zoll-TCL C8L SQD-Mini-LED-Fernsehern erleben können. Tides of Annihilation wurde von Eclipse Glow Games entwickelt und ist ein Einzelspieler-Abenteuer, das von der Artus-Sage inspiriert ist. Das Spiel spielt in einem modernen London, das von einer anderen Welt überfallen wurde, und begleitet die Überlebende Gwendolyn durch Fantasielandschaften. Stefan Streit, CMO bei TCL Europe, sagte: "Die Gamer von heute erwarten null Verzögerung, makellose Flüssigkeit und lebendige Bildqualität, die sie vollständig in neue Welten eintauchen lässt. Die Display-Technologie muss da mithalten. Durch unsere Zusammenarbeit mit Tides of Annihilation zeigen wir, wie die fortschrittliche TV- und Monitor-Produktpalette von TCL extremen Anforderungen gerecht wird und das Spielerlebnis für das Publikum in ganz Europa auf ein neues Niveau hebt." Eine visuell anspruchsvolle Welt zum Leben erwecken Kontrastreiche Umgebungen und dynamische Beleuchtung erfordern Displays, die Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen originalgetreu wiedergeben. Schnelle Kampfsequenzen und rasante Kamerabewegungen profitieren zudem von hohen Bildwiederholraten, schnellen Reaktionszeiten und VRR-Unterstützung. Mithilfe von OLED+, SQD-Mini-LED und Technologien mit hoher Bildwiederholrate wird TCL demonstrieren, wie die Display-Leistung sowohl eine kinoreife Darstellung als auch reaktionsschnelles Gameplay unterstützen kann. Der Allround-Meister: TCL 32X3A OLED+ Monitor Im Mittelpunkt des Demobereichs steht der TCL 32X3A, TCLs erster OLED+-Flaggschiff-Monitor und Gewinner des iF Design Award 2026 sowie des Red Dot Design Award. Der TCL 32X3A wurde entwickelt, um das Spielerlebnis flüssiger, schärfer und reaktionsschneller zu gestalten, und ermöglicht es Spielern, je nach Spielstil zwischen ultradetaillierter Grafik und hoher Geschwindigkeit zu wechseln. Seine 480-Hz-Dual-Mode-Ultrahoch-Bildwiederholraten (UHD 240 Hz / FHD 480 Hz) mit einer GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms ermöglichen einen nahtlosen Wechsel zwischen hoher Auflösung und hoher Bildwiederholleistung. Die OLED+-Technologie verbessert Tiefe und Kontrast, sodass dunkle Szenen satter wirken und helle Effekte hervorstechen, ohne dass Details verloren gehen. Feine Texturen und Kanten bleiben auch bei intensiven Kämpfen oder schnellen Bewegungen scharf, während das Display so konzipiert ist, dass es bei wechselnden Lichtverhältnissen klar bleibt. Ein nahezu randloses Design hilft dabei, Spieler tiefer in die Spielwelt einzutauchen, und reduziert Ablenkungen an den Rändern des Bildschirms. Das integrierte Audiosystem von Bang & Olufsen liefert klaren Klang, sodass wichtige Momente im Spiel auch ohne externe Lautsprecher zu hören sind. Großbild-Erlebnis mit dem TCL C8L SQD-Mini-LED-Fernseher Die TCL C8L SQD-Mini-LED-Fernseher erwecken Tides of Annihilation in größerem Maßstab zum Leben und zeigen, was die Mini-LED-Technologie der nächsten Generation im Gaming-Bereich leisten kann. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 5.500 Nits im HDR-Modus und 2.584 präzisen Dimmzonen sorgt der C8L dafür, dass jede Szene klar und ausgewogen dargestellt wird. Eine native Bildwiederholfrequenz von 144 Hz mit VRR-Unterstützung sorgt für ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis - selbst bei rasanten Kämpfen und schnellen Kamerabewegungen. Gleichzeitig sorgt das Audio von Bang & Olufsen mit Dolby Atmos für einen immersiven Klang, der die Spieler noch tiefer in das Geschehen eintauchen lässt. Display-Innovation für die Zukunft des Gamings Die Partnerschaft mit Tides of Annihilation unterstreicht das Engagement von TCL für das Gaming-Ökosystem und verbindet modernste Technologie mit den sich weiterentwickelnden Erwartungen von Spielern, Content-Erstellern und Zuschauern in ganz Europa. Vom Gaming bis zur täglichen Unterhaltung wird TCL seine Display-Technologie und sein Produktportfolio weiter vorantreiben, um dem Publikum noch intensivere Seherlebnisse zu bieten. Informationen zu TCL TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, mobile Geräte, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte und Haushaltsgeräte. Mit durchdachtem Design und innovativer Technologie, die zu Großem inspiriert, bietet unser Portfolio gefragte Funktionen und echte Mehrwerte. Als eine der größten Marken für Unterhaltungselektronik weltweit helfen unsere vertikal integrierte Lieferkette und unser hochmodernes Werk für Displaypanels TCL dabei, Innovation für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com TCL ist eine eingetragene Marke der TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen zu TIDES OF ANNIHILATION London liegt in Trümmern, zerrissen durch eine verheerende "Invasion aus der Außenwelt". Angetrieben von unbändiger persönlicher Rache und der verzweifelten Mission, ihre Schwester zu retten, begibt sich Gwendolyn auf eine risikoreiche Reise durch zwei Welten: die verwüstete, nebelverhangene moderne Metropole und das mythische Reich Avalon. Ihre Suche führt sie an nun entstellten, einst ikonischen Sehenswürdigkeiten vorbei, um das Geheimnis hinter ihren neu entdeckten Kräften zu lüften und letztendlich das Schicksal der Realität selbst zu bestimmen. Informationen zu ECLIPSE GLOW GAMES Eclipse Glow Games, ein Entwickler und Publisher von PC- und Next-Gen-Konsolenspielen für ein globales Publikum, hat seinen Sitz in Chengdu, Sichuan. Das Studio entwickelt derzeit Tides of Annihilation, ein Action-Adventure für PC und Konsole, das auf der Artus-Mythologie basiert. Das Team von Eclipse Glow besteht aus über 150 Entwicklern, die bereits Erfahrung in der Entwicklung von Spielen für bekannte Franchises wie "Yakuza", "For Honor", "Assassin's Creed", "Persona" und "Prince of Persia" gesammelt haben. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-sorgt-mit-fortschrittlicher-display-technologie-fur-ein-unvergessliches-tides-of-annihilation-erlebnis-auf-der-gamescom-2026-302866067.html



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