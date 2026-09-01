Brühl (ots) -Rheingas (http://www.rheingas.de) baut sein Engagement bei den Elephants Grevenbroich weiter aus und wird zum 1. September 2026 neuer Namenssponsor der 1. Herrenmannschaft. Das Basketballteam, das in der 1. Regionalliga West spielt, geht künftig unter dem Namen "Rheingas Elephants Grevenbroich" an den Start. Damit vertiefen Rheingas und die Elephants ihre bereits bestehende Partnerschaft und setzen ein klares Zeichen für eine langfristige Zusammenarbeit.Bereits in der vergangenen Saison hatte Rheingas die Elephants als Partner begleitet. Die positive Entwicklung der Zusammenarbeit, die große Verbundenheit des Vereins mit der Region und die Begeisterung rund um den Basketball in Grevenbroich waren für das Brühler Familienunternehmen ausschlaggebend, sein Engagement nun deutlich auszubauen."Die Elephants stehen für Teamgeist, Leidenschaft, Verlässlichkeit und den Willen, gemeinsam etwas zu bewegen. Das sind Werte, die auch sehr gut zu Rheingas passen. Wir haben die Zusammenarbeit in der vergangenen Saison als sehr positiv erlebt und freuen uns deshalb, nun den nächsten Schritt zu gehen und als Namenssponsor noch enger mit dem Verein verbunden zu sein", sagt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter von Rheingas.Mit dem Namenssponsoring unterstreicht Rheingas zugleich seine Verbundenheit mit Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brühl und blickt auf mehr als 100 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Seine Wurzeln liegen in der Versorgung mit Flüssiggas. Heute ist Rheingas als Energieversorger und Energiedienstleister breit aufgestellt und bietet neben Flüssiggas unter anderem Strom und Erdgas sowie alle Lösungen rund um Photovoltaik, Wärmepumpen, Heizungsbau und Energietechnik an.Regionales Engagement ist für Rheingas dabei ein wichtiger Bestandteil unternehmerischer Verantwortung. Das Unternehmen unterstützt gezielt Vereine und Initiativen, die Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft fördern und in ihrer Region etwas bewegen."Als Familienunternehmen denken wir langfristig. Das gilt für unsere Kundenbeziehungen ebenso wie für unsere Partnerschaften. Unser Engagement bei den Elephants soll deshalb mehr sein als reine Sichtbarkeit. Wir möchten die weitere Entwicklung des Vereins begleiten und gemeinsam eine Partnerschaft aufbauen, von der beide Seiten profitieren", so Thomsen.Mit Beginn der neuen Saison wird Rheingas als Namensgeber noch stärker im Auftritt der Elephants sichtbar sein. Der neue Teamname "Rheingas Elephants Grevenbroich" steht dabei für den nächsten Schritt einer Partnerschaft, die sportliche Begeisterung, regionale Verbundenheit und gemeinsames Engagement miteinander verbindet.Rheingas und die Elephants freuen sich auf den gemeinsamen Start und eine erfolgreiche Basketballsaison 2026/27.Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl sowie weiteren Standorten in Deutschland, Polen und den Niederlanden.Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas in der Energieversorgung und Energietechnik tätig. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und versorgt bundesweit mehr als 30.000 Privat- und Geschäftskunden.Das Angebot umfasst Flüssiggas, Autogas, Erdgas und Strom sowie alles rund um Heizungsbau, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Energieberatung und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Rheingas verbindet Energieversorgung und Energietechnik zu auf den jeweiligen Standort und Bedarf abgestimmten Lösungen.Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dezentralen Energieträgern und Technologien für Gebäude, Unternehmen und Regionen, in denen leitungsgebundene Versorgungslösungen nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Dabei werden unter anderem die vorhandene Infrastruktur, die technische Umsetzbarkeit, die Versorgungssicherheit und die individuellen Anforderungen der Kunden berücksichtigt.Für Rückfragen, Bildmaterial oder eine Besichtigung vor Ort steht Ihnen die Pressestelle von Rheingas gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Pressesprecherin RheingasEvelyn HöllerTel: 02232 7079 1126Mobil: 0151 40466790evelyn.hoeller@rheingas.deOriginal-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118273/6343501