Hamburg (ots) -Nachrichten-Basics für Content Creator: Sauber recherchiert, passend formuliert und rechtssicher gepostetViele Content Creator und Newsfluencer stehen täglich vor grundlegenden Fragen: Was darf ich behaupten? Wie prüfe ich Quellen? Wie erzähle ich eine Nachricht so, dass sie klar, verständlich und plattformgerecht funktioniert? Und wie formuliere ich in schwierigen nachrichtlichen Lagen?Nachrichten-Basics für Newsfluencer: Recherche, Quellencheck und rechtssicheres PostenDieses kompakte Webinar liefert eine Vielzahl von Antworten auf relevante Fragen insbesondere für die Arbeit von Newsfluencern. Die Teilnehmenden bekommen eine Übersicht, wie professionelle Redaktionen arbeiten. Und wie sich journalistisches Handwerk für die eigenen Formate, Reels, TikToks, Posts oder Newsletter nutzen lässt. Von der ersten Information bis zum fertigen Beitrag. Sie erfahren, welche rechtlichen Spielregeln gelten, woran sich eine gute Nachricht erkennen lässt und wie eine saubere Recherche und klare Struktur die eigenen Inhalte verlässlicher machen.Das Webinar schafft ein offenes Lernumfeld, in dem alle Teilnehmenden Fragen stellen und Antworten für ihre Anwendungen mitnehmen können. Von Themenfindung und Quellencheck über Nachrichtenschreiben bis hin zu verständlichen Hooks und glaubwürdigem Storytelling. So gewinnen sie die Sicherheit, Inhalte künftig schneller, klarer und mit einem soliden journalistischen Fundament zu erstellen - ohne die eigene Creator-Stimme zu verlieren.Programm- Überblick über die Schulung und das Selbstverständnis journalistischen Arbeitens.- Recht und Relevanz: Die wichtigsten rechtlichen Leitplanken: Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht, Zitate, Bildrechte und Haftung. Was darf veröffentlicht werden - und warum?- Nachrichten Basics: Aufbau einer Nachricht: die wichtigsten W-Fragen, Nachrichtenwert und wie wir das auf Hochkant-Videos abstrahieren können.- Sorgfalt: Quellen prüfen, Aussagen verifizieren, das Zwei-Quellen-Prinzip und der Umgang mit Falschinformationen. Trennung von Nachricht und Meinung, Fairness und Transparenz.- Wrap Up: Zusammenfassung der Kernpunkte, Checkliste für den Alltag und Transfer auf die eigenen Formate.- Q&A: Offene Fragen, individuelle Fälle und gemeinsamer Austausch zum Abschluss.Dieses Webinar richtet sich an Content Creator, Blogger, Influencer und alle, die online regelmäßig informieren und einordnen - unabhängig von journalistischer Vorerfahrung.Unsere Expert:innen:Ann-Marie Utz ist Journalistin, Content-Creatorin und Innovationstreiberin im Medienbereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz: Sie konzipiert und leitet Trainings zu Video, KI und Journalismus und begleitet Teams bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsprozesse und Formate. Außerdem arbeitet sie an verschiedenen Projekten zu Medienkompetenz und Verifikation und ist Host der dpa Faktencheck-Social-Media-Accounts.Patrick T. Neumann ist als Journalist, Ausbilder und Trainer seit fast drei Jahrzehnten für die Deutsche Presse-Agentur tätig. Nach seinem Volontariat arbeitete er als Redakteur in den Ressorts Internationale Politik, Medien und Panorama, das er auch als Ressortleiter führte. Seit 2019 ist er als Leiter der Aus- und Weiterbildung verantwortlich für Nachwuchsgewinnung und Qualifizierung bei dpa.Key Facts- Termin: Montag, 16. November 2026, 14:30 - 16:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Durchführung auf MS TeamsPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6343510