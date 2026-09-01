Aalen/Bonn (ots) -
Russland verstehe den Krieg nicht rein militärisch, sondern nutze auch "kognitive Kriegsführung", so der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter gegenüber dem Fernsehsender phoenix. "Wir sehen das in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf mit verfälschten Informationen über Kandidaten staatstragender Parteien", meint Kiesewetter.
Russland eskaliere immer weiter. Der Begriff "hybride Angriffe" täusche dabei, denn es handele sich um "Staatsterrorismus und wir müssen diesen Staatsterrorismus auch benennen." Dies müsse erhebliche Konsequenzen haben, denn "all unsere Zurückhaltung wurde ausgenutzt bis hin zu dem vereitelten Anschlag in Leipzig", so der CDU-Politiker. Neben einem stärkeren Vorgehen gegen die Schattenflotte fordert Kiesewetter das Einfrieren von Konten und eine Sanktionierung von Rosatom, denn es sei "unglaublich", dass russische Techniker mit französischem Visum in Lingen Brennstäbe für russische Atomkraftwerke bauten, meint Kieswetter bei phoenix.
Das gesamte Interview finde Sie hier: https://phoenix.de/s/jUX (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FjUX&data=05%7C02%7CJacqueline.Dussa%40wdr.de%7C68ab118e971747d2df2b08df080930b7%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639238507698422723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JQYkiAj31Nywib4zol5lu6RaZrMrMjR9%2FN9Wm9letbY%3D&reserved=0)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6343508
Russland verstehe den Krieg nicht rein militärisch, sondern nutze auch "kognitive Kriegsführung", so der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter gegenüber dem Fernsehsender phoenix. "Wir sehen das in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf mit verfälschten Informationen über Kandidaten staatstragender Parteien", meint Kiesewetter.
Russland eskaliere immer weiter. Der Begriff "hybride Angriffe" täusche dabei, denn es handele sich um "Staatsterrorismus und wir müssen diesen Staatsterrorismus auch benennen." Dies müsse erhebliche Konsequenzen haben, denn "all unsere Zurückhaltung wurde ausgenutzt bis hin zu dem vereitelten Anschlag in Leipzig", so der CDU-Politiker. Neben einem stärkeren Vorgehen gegen die Schattenflotte fordert Kiesewetter das Einfrieren von Konten und eine Sanktionierung von Rosatom, denn es sei "unglaublich", dass russische Techniker mit französischem Visum in Lingen Brennstäbe für russische Atomkraftwerke bauten, meint Kieswetter bei phoenix.
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