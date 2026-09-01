FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialverpackungshersteller befinde sich auf einem langen Weg zurück zur Stabilität, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0LD6E6
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