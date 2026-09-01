Magnite - MGNI: Die Zeichen stehen auf Wachstum!

Kursziel 30 USD!

Sell-Side-Plattform für digitale Werbung: Bei Magnite sind Connected TV, Online-Video, Display & Audio dabei!

Magnite (MGNI) - US55955D1000

Rückblick: Im vergangenen Halbjahr gab es zunächst eine längere Bodenbildungsphase zwischen rund 12 und 14 USD, bevor ab Juni eine dynamische Aufwärtsbewegung einsetzte, die den Kurs der Magnite-Aktie bis knapp 25 USD führte. Besonders auffällig ist die Kurslücke Anfang August, mit der die Aktie aus dem Bereich um 20 USD auf über 23 USD sprang, während sich der Kurs anschließend klar oberhalb des steigenden 20er-EMA und 50er-EMA etablierte. Nach der starken Rallye konsolidiert MGNI aktuell zwischen etwa 23 und 24.50 USD und bildet damit das dargestellte Breakout-Setup.

Magnite-Aktie: Chart vom 31.08.2026, Kürzel: MGNI Kurs: 23.49 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 24.50 USD könnte das nächste Kaufsignal liefern. Gelingt der Breakout, würde Magnite die aktuelle Konsolidierung nach oben auflösen und die übergeordnete Aufwärtsbewegung fortsetzen. Das im Chart eingezeichnete, per Measured Move ermittelte Kursziel liegt anschließend bei rund 30 USD und damit leicht außerhalb des Chartbildes.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Magnite-Aktie nachhaltig unter die Unterstützung bei rund 23 USD, wäre das Breakout-Setup zunächst gescheitert und ein Rücklauf in Richtung des 20er-EMA wahrscheinlich. Sollte auch dieser nach unten durchbrochen werden, könnte die Aktie in Richtung des 50er-EMA bei aktuell etwa 21 USD korrigieren. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 23 USD setzen, während ein nachhaltiger Fall unter den 50er-EMA das bullische Chartbild deutlich eintrüben würde.

Meinung

Magnite betreibt eine unabhängige Sell-Side-Plattform für digitale Werbung und unterstützt Medienunternehmen bei der Monetarisierung ihres Werbeinventars über Connected TV, Online-Video, Display und Audio. Im zweiten Quartal 2026 steigerte Magnite den Umsatz um 11 Prozent auf 192.8 Millionen USD, während der Gewinn je Aktie mit 0.26 USD über den Erwartungen lag. Besonders stark entwickelte sich das Connected-TV-Geschäft, dessen Erlöse um 36 Prozent zulegten, während das bereinigte EBITDA um 30 Prozent wuchs und eine Marge von 37 Prozent erreichte. Aufgrund der starken Entwicklung erhöhte das Management seine Erwartungen für das Gesamtjahr und rechnet nun mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA von mehr als 20 Prozent sowie mit einem Free Cashflow-Wachstum im hohen 40-Prozent-Bereich. Damit profitiert Magnite zunehmend vom strukturellen Wandel hin zu programmatischer Streaming-Werbung und positioniert sich zugleich mit neuen KI-gestützten Agentenlösungen für weiteres Wachstum. Zusammen mit dem sehr freundlichen Chartbild ergibt sich daraus ein bullische Einschätzung.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 3.30 Milliarden USD

Meine Meinung zu Magnite ist bullisch.

Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/magnite-ubertrifft-q2-eps-und-umsatz-uber-erwartungen-hebt-fy26-ebitda-und-fcf-ausblick-an

Veröffentlichungsdatum: 01.09.2026

Autor: Thomas Canali

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