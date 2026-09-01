Bei GE Vernova dreht sich aktuell viel um den enormen Strombedarf durch KI und neue Rechenzentren. Neben Gasturbinen und dem klassischen Stromnetz könnte dabei noch ein weiterer Bereich immer größer werden. Mit dem BWRX-300 hat GE Vernova einen eigenen Small Modular Reactor am Start und aus den jahrelangen Planungen werden langsam echte Projekte. Der erste Reaktor wird bereits gebaut Der große Unterschied zu vielen anderen SMR-Konzepten liegt mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de