Nach einem massiven Kurseinbruch dümpelte die GoPro-Aktie zuletzt bei 0,60 US$ vor sich hin. Doch diese Woche sendet der Actioncam-Hersteller ein Lebenszeichen an der Börse, das es in sich hat. Nachdem der Kurs der GoPro-Aktie bereits gestern um +46% in die Höhe geschossen ist, geht es am Dienstagvormittag um weitere +80% im europäischen Handel nach oben. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk und sollten Anleger hier mit dabei sein? Ein Prominenter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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