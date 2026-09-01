Nach dem heftigen Rücksetzer nach dem Börsengang arbeitet sich die SpaceX-Aktie langsam wieder nach oben. Gestern kamen weitere +1,55% dazu und der Kurs schloss bei knapp 144 US$. Noch wichtiger sieht es im Chart aus. Der Point of Control wurde zurückerobert und hält bislang. SpaceX arbeitet sich Schritt für Schritt zurück Von den wilden Bewegungen der ersten Wochen ist bei SpaceX zuletzt etwas weniger zu sehen. Nach dem Börsengang zu 135 US$ schoss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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