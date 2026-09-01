UBS sieht bei ASML mehr Potenzial als der Markt aktuell einpreist. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel deutlich und begründen dies mit Preismacht, steigender Lithografie-Intensität und einem wachsenden Speicherchip-Geschäft. Die Schweizer Großbank UBS bleibt bei ihrer Kaufempfehlung für ASML und schraubt das Kursziel spürbar nach oben: von 2.250 auf nun 2.350 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von rund 1.494 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von mehr als der Hälfte. Die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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