Ein Sonnensturm im Jahr 2025 hatte große Auswirkungen auf die GPS-Präzision auf der Erde. Störungen in diesem Ausmaß waren noch nie beobachtet worden. Im November 2025 hat ein gewaltiger Sonnensturm, der von spektakulären Polarlichtern begleitet wurde, für viel Aufsehen gesorgt. Viele Menschen weltweit verfolgten das faszinierende Himmels-Schauspiel. Welch großen Einfluss dieses Ereignis auf GPS-Technologie auf der Erde hatte, machen neue wissenschaftliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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