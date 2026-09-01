DJ AUKTION/Durchschnittsrendite bei Bobl-Aufstockung deutlich gestiegen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen ("Bobl") im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 11. August:
Emission 2,90-prozentige Bundesobligation mit Fälligkeit 8. Oktober 2031 Volumen 5,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,695 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,281 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,6 (1,5) Durchschnittsrendite 3,09% (2,93%) Settlement 3. September 2026
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September 01, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)
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