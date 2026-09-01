Leitete die Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh am vergangenen Freitag auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium die Trendwende bei Gold und Silber ein? Zumindest bekam die im Vorfeld zu beobachtende Erholung einen herben Dämpfer verpasst. Wie weitreichend die Folgen dieser Rede sind, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.Die Märkte reagierten etwas verschnupft auf die "falkenhaften" Aussagen des Fed-Chefs. Der Verweis auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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