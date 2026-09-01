NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe der Umsatz mit dem Krebsmedikament Enhertu auf Jahressicht um ein Drittel zugelegt, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Das Medikament Datroway zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe zuletzt im Vergleich zum Vorquartal um ein Viertel zugelegt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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