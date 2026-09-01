Bad Hersfeld (ots) -Dortmund bekommt einen neuen BBQ-Hotspot: Zum 1. November 2026 übernimmt Grillfürst den von Stellfeld & Ernst aufgebauten Grill- und Outdoor-Living-Standort in der Flughafenstraße 151 und führt ihn als Grillfürst-Filiale weiter. Damit setzt der Grillspezialist seine Expansion fort und erreicht einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einem flächendeckenden Filialnetz in Deutschland.Mitten in einem Einzugsgebiet von mehr als zehn Millionen Menschen entsteht ein zentraler Anlaufpunkt für Grillen, BBQ, Outdoorküchen und modernes Outdoor Living. Der Dortmunder Standort zählt seit Jahren zu den etablierten großen Adressen des deutschen Grillfachhandels und wurde von der Familie Ernst mit hoher Beratungskompetenz und großer Nähe zu den Kunden entwickelt. Nun wird Grillfürst den Standort übernehmen und ab November betreiben.Bewährtes Sortiment trifft neue Marken- und BeratungskompetenzDas bestehende Produktportfolio wird weitgehend fortgeführt und gezielt um die Sortiments- und Servicekompetenz von Grillfürst ergänzt. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die starken Marken Napoleon, Broil King und Outdoorchef sowie die erfolgreiche Eigenmarke Grillfürst. Die Marke Weber wird künftig nicht mehr angeboten. Darüber hinaus wird Dortmund zu einem Kompetenzstandort für Outdoorküchen ausgebaut. Kunden sollen vor Ort eine besonders breite Auswahl, fundierte Fachberatung und individuelle Planungsmöglichkeiten erhalten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Systeme Outdoorchef HEAT, BURN Outdoorkitchen, Grillfürst Moments und COZZE Elements. Grillfürst verbindet damit klassische Grillkompetenz mit ganzheitlichen Lösungen für Terrasse, Garten und moderne Outdoor-Living-Bereiche.Dortmund schließt strategische Lücke im FilialnetzDer neue Standort schließt darüber hinaus eine wichtige geografische Lücke zwischen den bestehenden Filialregionen Köln und Dormagen sowie dem Standort Kassel. Damit stärkt Grillfürst seine Präsenz in Nordrhein-Westfalen und erschließt einen besonders dicht besiedelten und wirtschaftlich bedeutenden Markt. Die Grundlage der Expansion ist nicht zuletzt das erfolgreiche Multichannel-Konzept von Grillfürst. Ein leistungsfähiger Onlineshop, stationäre Fachgeschäfte, persönliche und digitale Beratung, zentrale Logistik sowie Kooperationen mit starken Handelspartnern greifen nahtlos ineinander. Kunden können sich online informieren, Produkte vor Ort erleben und vergleichen und anschließend den für sie passenden Kauf-, Beratungs- und Lieferweg wählen. Grillfürst entwickelt dieses Modell durch neue Standorte, zusätzliche Kooperationen und innovative Beratungs- und Serviceangebote kontinuierlich weiter.Kontinuität trifft neue Wachstumsperspektive"Der Standort von S&E wurde über viele Jahre von der Familie Ernst mit großer unternehmerischer Leidenschaft aufgebaut und zu einem der führenden Grillfachhandelsstandorte in Deutschland entwickelt. Es ist uns eine Ehre, diese Tradition im Grillfürst-Konzept weiterführen zu dürfen. Dortmund ist für uns nicht einfach ein weiterer Punkt auf der Landkarte, sondern ein strategischer Schlüsselstandort für die nächste Entwicklungsstufe unseres Filialnetzes", sagt Joachim Weber, Geschäftsführer der Grillfürst GmbH. Die Übergabe soll partnerschaftlich erfolgen und die gewachsene Fachkompetenz des Standorts bewahren. Grillfürst beabsichtigt, den dort beschäftigten Mitarbeitern eine Perspektive unter der neuen Marke anzubieten. Damit sollen Fachwissen, persönliche Beratung und die vertraute Nähe zu den Kunden erhalten bleiben. "Unsere Familie hat den Standort mit viel Engagement, Fachwissen und Nähe zu den Kunden aufgebaut. Für seine Zukunft war uns wichtig, einen Partner zu finden, der diese Stärken respektiert und zugleich die Kraft besitzt, den Standort konsequent weiterzuentwickeln. Mit Grillfürst erhält Dortmund eine langfristige Perspektive, von der Kunden, Mitarbeiter und Markenpartner gleichermaßen profitieren", erklärt Andreas Ernst, Geschäftsführer der Stellfeld & Ernst GmbH.Details zum Eröffnungsprogramm und zu den Öffnungszeiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.ÜBER GRILLFÜRSTGrillfürst entwickelte sich seit seiner Gründung in 2010 zu einem der führenden Fachhändler für Grillgeräte, Outdoorküchen und BBQ-Zubehör in Deutschland. Das Unternehmen bietet mit 7000 Artikeln und 60 Marken ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Gas-, Kohle- und Pelletgrills, Smoker-Lösungen sowie passendem Zubehör - ergänzt durch starke Eigenmarken und exklusive Markenpartnerschaften. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Beratung und Service verbindet Grillfürst in seiner Multi-Channel-Strategie stationäres Einkaufserlebnis mit einem leistungsstarken E-Commerce-Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von fachkundiger Beratung, Rezept- und Anwendungscontent sowie einem breiten Ersatzteil- und After-Sales-Service. Grillfürst versteht BBQ als Genuss- und Gemeinschaftserlebnis und verfolgt das Ziel, Menschen für das Grillen zu begeistern - vom Einsteiger bis zum ambitionierten Pitmaster. Das Unternehmen steht für Leidenschaft am Grill, Innovation im Outdoor-Cooking und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz und Begeisterung vereint.https://www.grillfuerst.de/Pressekontakt:MIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHFrau Anne-Katrin KohlmorgenFasanenweg 321227 BendestorfTel: +49 (0)40-4140639-0E-Mail: kohlmorgen@mit-schmidt.deOriginal-Content von: Grillfürst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113289/6343558