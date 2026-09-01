Amsterdam, Hannover (ots) -Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, präsentiert auf der IAA TRANSPORTATION 2026 in Hannover vom 15. bis 20. September die neuen Lösungen Fleet Insights und Asset Management 360.Fleet Insights unterstützt Transportunternehmen dabei, Optimierungspotenziale in ihren Flotten zu erkennen, indem Benchmarking mit KI-gestützten Handlungsempfehlungen kombiniert wird. Asset Management 360 vereint Fahrzeuge, Auflieger, Equipment sowie weitere motorisierte und nicht motorisierte Assets auf einer einzigen Plattform und verbessert so Transparenz, Auslastung und Kontrolle über den gesamten Fuhrpark hinweg.Unter dem Motto "See more. Know more. Do more. Advanced fleet management the easy way" zeigt Webfleet, wie vernetzte Flotten- und Asset-Daten Transportunternehmen dabei unterstützen, von reiner Transparenz zu konkretem, wirkungsvollem Handeln zu gelangen."Transportunternehmen verfügen heute über mehr Daten als je zuvor. Doch Daten allein verbessern noch keine Leistung", sagt Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone."Die Rolle des Flottenmanagers entwickelt sich zunehmend von der operativen Betriebsführung hin zur Steuerung operativer Intelligenz. Durch die Kombination vernetzter Fahrzeug- und Asset-Daten mit fortschrittlicher Analytik und künstlicher Intelligenz unterstützen wir unsere Kunden dabei, Prioritäten klar zu erkennen, Handlungsbedarf zu identifizieren und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Unternehmensleistung nachhaltig verbessern."Fleet Insights verbindet Benchmarking mit KI-gestützten EmpfehlungenFleet Insights ist eine neue Analyselösung innerhalb von Webfleet, die komplexe Flottendaten in klare und umsetzbare Leistungskennzahlen übersetzt. Die Lösung bündelt zentrale Leistungsindikatoren, Branchenvergleiche und Performance-Trends in einer einzigen Übersicht. Angesichts stetig wachsender Datenmengen hilft Fleet Insights Flottenmanagern, Leistungslücken schnell zu erkennen und Maßnahmen mit dem größten operativen Nutzen zu priorisieren.Auf Basis von mehr als 200 anonymisierten Flottenprofilen ermöglicht die Lösung einen Vergleich mit ähnlichen Unternehmen. Dabei werden Faktoren wie Flottengröße, Fahrzeugmix, Branche, geografische Lage und Straßennutzung berücksichtigt.Fleet Insights baut auf dem KI-gestützten Fleet Advisor auf, den Webfleet im Jahr 2025 eingeführt hat. Mit Fleet Advisor können Nutzer Fragen zu ihren Flottendaten stellen und unmittelbar Antworten erhalten. Von jeder Erkenntnis innerhalb des Fleet-Insights-Dashboards gelangen Anwender direkt zum Fleet Advisor, um Fahrzeug-, Fahrer- und Betriebsdaten noch detaillierter zu analysieren.Fleet Insights ist ab sofort in allen Webfleet-Märkten verfügbar. Für Ende Oktober ist die Einführung KI-gestützter Empfehlungen innerhalb des Fleet Advisors geplant. Diese sollen Flottenverantwortlichen helfen, Ursachen von Leistungsdefiziten zu identifizieren und diejenigen Maßnahmen zu priorisieren, die voraussichtlich den größten Einfluss auf die Performance haben. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Flottenmanagern, gezielte Fragen zu ihren Daten zu stellen, Handlungsbedarf zu erkennen und klare Handlungsempfehlungen zu erhalten.Vorschau auf Asset Management 360: Alle Fahrzeuge und beweglichen Assets an einem OrtMit Asset Management 360 können Unternehmen künftig Fahrzeuge, Anhänger, Auflieger, Geräte sowie weitere motorisierte und nicht motorisierte Assets über eine zentrale Plattform verwalten. Durch die Zusammenführung von Standort- und Nutzungsdaten hilft die Lösung dabei, Verwaltungsaufwand zu reduzieren, Equipment schneller zu lokalisieren und vorhandene Ressourcen effizienter einzusetzen.Asset Management 360 wird auf der IAA TRANSPORTATION 2026 erstmals vorgestellt und soll in den kommenden Monaten offiziell auf den Markt kommen. Bestandteil der Lösung wird der LINK 330 sein, ein kompaktes, batteriebetriebenes Ortungsgerät für nicht motorisierte Assets wie Container, Baumaschinen oder kleinere Anhänger. Damit erhalten Unternehmen einen zentralen Überblick über sämtliche Fahrzeuge und bewegliche Assets.Webfleet auf der IAA TRANSPORTATION 2026Webfleet präsentiert sich unter dem Dach von Bridgestone in Halle 12 am Stand B63. Darüber hinaus wird das Unternehmen durch sein Vertriebspartnernetzwerk in Halle 25 vertreten sein.Neben Fleet Insights und Asset Management 360 zeigt Webfleet Lösungen für vorausschauende Wartung, Fahrermanagement und Fahrer-Coaching, Compliance, Video-Telematik, Kraftstoff- und CO2-Reporting sowie Integrationen in Transportmanagementsysteme.Auch im offiziellen Veranstaltungsprogramm der IAA TRANSPORTATION ist Webfleet vertreten:16. September, 12:00 Uhr, Main Stage, Halle 18: Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone, erläutert, wie sich die Rolle des Flottenmanagers zunehmend zu der eines Leiters für operative Intelligenz entwickelt.17. September, 12:00 Uhr, Transport Forum, Industry Stage, Halle 13: Wolfgang Schmid, Head of Central Region bei Webfleet, diskutiert im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Rolle künstlicher Intelligenz in der Transportbranche.Besucher können vom 15. bis 20. September in Hannover das gesamte Lösungsportfolio von Webfleet auf der IAA TRANSPORTATION 2026 (https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/lp/iaa2026/) kennenlernen. Der Medientag findet am 14. September statt.Fotomaterial: https://we.tl/t-5dBX8kDdmWMg8hNXCopyright: WebfleetÜber WebfleetWebfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X @WebfleetNews (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWebfleetNews&data=05%7C02%7CEva.Zupanec%40webfleet.com%7Cb7eea111b47b4ac7ae2e08dc16921863%7Ce648a6341151497c97970f975bddecc0%7C0%7C0%7C638410063931176960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nl3Pkcf27cAgnAJP2CwcdxsWdkv4Cq2JuSYaXnt1ZXk%3D&reserved=0) und LinkedIn @Webfleet (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fshowcase%2Fwebfleet%2F&data=05%7C02%7CEva.Zupanec%40webfleet.com%7Cb7eea111b47b4ac7ae2e08dc16921863%7Ce648a6341151497c97970f975bddecc0%7C0%7C0%7C638410063931176960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VczPQ9nZc%2BDRtNMpbmY4syoB7n%2B6T6tdz6YVilNgM9E%3D&reserved=0). Weitere Informationen über Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com (https://www.bridgestone.com/) und im Bridgestone Newsroom (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.bridgestone-emia.com%2F&data=05%7C02%7CEva.Zupanec%40webfleet.com%7Cb7eea111b47b4ac7ae2e08dc16921863%7Ce648a6341151497c97970f975bddecc0%7C0%7C0%7C638410063931176960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P%2F3Jc7%2BbUXGfvFMu39IG3F4jDuA66iT2VR0z7%2BCjqFk%3D&reserved=0).Pressekontakt:WebfleetDana Schmidtdana.schmidt@webfleet.com+49 173 888 78 00Kontakt PR-AgenturPIOUte Schirmackute.schirmack@pio-com.de+49 30 2089 870 42Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173043/6343573