Schwalbach am Taunus (ots) -Seit Jahrzehnten konzentrieren sich Verbraucher:innen, die sich dichter und kräftiger aussehendes Haar wünschen, auf das Haar selbst - auf mehr Volumen, Kraft und Fülle. Doch während das Haar ein sichtbares Zeichen von Schönheit ist, ist es biologisch betrachtet tot. Neue Erkenntnisse aus der Kopfhautwissenschaft zeigen, dass der Zustand der Kopfhaut entscheidend ist. Denn die Kopfhaut ist der Ort, an dem das Haar entsteht, genährt und verankert wird. Mit einer umfassenden 4-Step-Kopfhautroutine mit Root-Anchoring-Technologie bietet Head & Shoulders DERMAXPRO Density & Growth Linie eine Lösung für dichteres Haar. Die klinisch erwiesenen Ergebnisse zeigen verbesserten Haarerhalt* und sichtbar dichteres Haar durch einen verbesserten Kopfhautzustand bereits nach 8 Wochen. Denn schönes, volles Haar beginnt mit einer gesunden Kopfhaut.Ein neuer Ansatz für HaardichteAlltägliche Faktoren wie UV-Strahlung, Umweltverschmutzung, Stress und Ablagerungen auf der Kopfhaut können den Kopfhautzustand negativ beeinflussen und die Umgebung um die Haarwurzel schwächen. Ein verschlechterter Kopfhautzustand lässt Haare mit der Zeit schwächer, weniger widerstandsfähig und weniger dicht wirken.Mit mehr als 65 Jahren Expertise in der Kopfhautgesundheit bringt Head & Shoulders mit der neuen DERMAXPRO Density & Growth Produktlinie eine umfassende Routine auf den Markt, die die Kopfhaut in den Fokus rückt und damit die Basis für gesund aussehendes und dichter wirkendes Haar schafft.Schönes, volles Haar beginnt mit einer gesunden Kopfhaut"Viele Verbraucher:innen setzen sich erst mit dünner werdendem Haar auseinander, wenn sie im Spiegel einen sichtbaren Haarverlust feststellen. Zu diesem Zeitpunkt kann die Kopfhautumgebung, die die Haarverankerung unterstützt, jedoch bereits belastet sein. Maßnahmen zur Verbesserung der Haardichte sollten nicht erst in den Haarlängen ansetzen, sondern an der Kopfhaut - dort, wo das Haar entsteht, genährt und gehalten wird. Neue Erkenntnisse aus der Kopfhautforschung zeigen, dass der Zustand der Kopfhaut eine entscheidende Rolle dabei spielt, den Haarerhalt und das gesamte Erscheinungsbild des Haares zu unterstützen. Mit DERMAXPRO Density & Growth haben wir eine kopfhautfokussierte Routine mit Root-Anchoring-Technologie entwickelt, die dazu beiträgt, den Kopfhautzustand zu verbessern, eine gesündere Haarverankerung zu unterstützen und mit der Zeit sichtbar dichter und kräftiger wirkendes Haar zu erreichen. Durch die Kombination bewährter Inhaltsstoffe für die Kopfhautpflege mit einem umfassenden Routine-Ansatz helfen wir Verbraucher:innen, ihrer Kopfhaut die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, die sie traditionell ihrer Haut widmen." - Dr. Cedric Callens, wissenschaftliche Kommunikation Head & Shoulders.Die 4 Schritte der Density-&-Growth-RoutineMit der Root-Anchoring-Technologie, die Ceramide, Niacinamid und Pirocton-Olamin kombiniert, verbessert die Produktlinie bei regelmäßiger Anwendung den Haarerhalt aufgrund eines verbesserten Kopfhautzustands und fördert sichtbar dichter und kräftiger aussehendes Haar. So hilft sie durch verbesserten Haarerhalt bis zu 6.000 Haare zu bewahren.* Ceramide unterstützen die Kopfhautbarriere und den Feuchtigkeitshaushalt, Niacinamid unterstützt die Feuchtigkeitsbarriere der Haut und Pirocton-Olamin hilft als Antioxidans, oxidativen Stress auf der Kopfhaut zu reduzieren.Schritt 0: Reset - entfernt Ablagerungen auf der KopfhautScalp Reset Pre-Shampoo- Bereitet die Kopfhaut auf die folgenden Schritte der Routine vor.- Auf die nasse Kopfhaut auftragen, scheitelweise verteilen, 3 Minuten einmassieren und ausspülen.- 1,7 Prozent Salicylsäure: Peelt sanft und entfernt Ablagerungen auf der Kopfhaut.- Ceramide-Komplex: Unterstützt die Kopfhautbarriere und stellt die Feuchtigkeitsbalance wieder her.- 195 ml: 7,99 EUR***Schritt 1: Reinigen - erfrischt und stärkt die KopfhautDensity & Growth Shampoo- Stärkt die Kopfhaut, sodass das Haar besser verankert wird.- Auf die nasse Kopfhaut und das Haar auftragen, einmassieren und anschließend ausspülen.- Rosmarinextrakt: Unterstützt durch die antioxidativen Eigenschaften eine gesunde Kopfhaut.- Ceramide-Komplex: Hilft, die Gesundheit der Kopfhaut zu erhalten, die Kopfhautbarriere zu unterstützen und den Haarerhalt zu verbessern.- 250 ml: 5,99 EUR***Schritt 2: Stärken** - gegen HaarbruchDensity Ritual Kopfhaut & Haarmaske mit Massager- Stärkt das Haar und schützt es vor Haarbruch. Der Massager stimuliert die Durchblutung und unterstützt so den Haarerhalt.- Auf Kopfhaut und Haar auftragen, mit dem Massager einmassieren und anschließend ausspülen.- Rosmarinextrakt: Unterstützt durch die antioxidativen Eigenschaften eine gesunde Kopfhaut.- Ceramide-Komplex: Hilft, die Gesundheit der Kopfhaut zu erhalten, die Kopfhautbarriere zu unterstützen und den Haarerhalt zu verbessern.- 300 ml: 12,99 EUR***Schritt 3: Verankern* - von der Haarwurzel anDensity Booster tägliches Kopfhaut Serum- Verbessert den Kopfhautzustand und hilft so, dass das Haar besser verankert wird.- Als Leave-in-Serum täglich auf die Kopfhaut auftragen und nicht ausspülen.- Root-Anchoring-Komplex: Unterstützt den Kopfhautzustand und trägt zum Haarerhalt bei.- Biotin unterstützt stärkeres, gesünder aussehendes Haar.- Keratin hilft, die Haarfasern zu stärken und lässt das Haar kräftiger und widerstandsfähiger wirken.- 60 ml: 12,99 EUR***Klinisch erwiesene ErgebnisseMit der Kombination aus Reset, Reinigen, Stärken und Verankern hilft die Density & Growth Produktlinie, einen verbesserten Kopfhautzustand in sichtbare Ergebnisse umzuwandeln: besserer Haarerhalt und sichtbar dichter und kräftiger aussehendes Haar in 8 Wochen.*Über Head & ShouldersHead & Shoulders (https://www.headandshoulders.de/de-de/) ist eine weltweit führende Marke in der Schuppenbekämpfung und Kopfhautgesundheit mit mehr als 65 Jahren Expertise. Mit über 400 Millionen Verbraucher:innen in mehr als 80 Ländern ist Head & Shoulders die vertrauenswürdigste Schuppenbekämpfungsmarke. Die Marke kombiniert dermatologische Wissenschaft mit innovativen Produktentwicklungen, um Menschen dabei zu helfen, eine gesunde Kopfhaut und schönes Haar zu erreichen. Head & Shoulders wird von Procter & Gamble hergestellt.Über P&G: Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter. de.pg.com.*Haarerhalt aufgrund eines verbesserten Kopfhautzustands bei regelmäßiger Anwendung von DERMAXPRO Density & Growth Shampoo und Serum.**gegen Haarbruch durch Stylingschäden.***Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.Pressekontakt:Ketchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf, Anna-Lisa Göbel, Tel.: +49 160 362 2351, E-Mail: anna-lisa.goebel@omc.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6343570