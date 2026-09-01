Wiesbaden (ots) -Zahnzentrum mit 360-Grad-Modus: Das MVZ Zahnärzte Wiesbaden steht seit über vier Jahrzehnten für Behandlungen, die sich an echten Bedürfnissen orientieren statt an Standardlösungen. Gründer Dr. Jürgen Fedderwitz war selbst jahrelang an der Spitze der zahnärztlichen Standespolitik aktiv - heute setzt das Team dieses Wissen direkt an den Patient:innen um. Wer eine Zahnarztpraxis sucht, die Zahnerhalt ernst nimmt, schonende Behandlungen umsetzt und moderne Zahnersatz-Lösungen präsentiert, wird hier fündig.Schöne Zähne sind gesund und sehen so aus. So lautet das Credo des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Zahnärzte in Wiesbaden. Hier sind alle Generationen willkommen. Ob zur Vorsorge, aufgrund von Zahnerkrankungen, Kinderzahnheilkunde oder den sogenannten Dritten - statt einzelner Spezialbehandlungen ermöglichen die Zahnärzte eine spezialisierte Rundum-Versorgung, die Funktionalität und Ästhetik vereint. Das MVZ in Wiesbaden steht für einen aktiven Zahnerhalt und vor allem sinnvolle Behandlungen. Wird Zahnersatz benötigt, sorgen die Zahnärzt:innen des MVZ Wiesbaden dafür, dass sich dieser an Ihre Bedürfnisse anpasst und nicht umgekehrt.360°-Versorgung in der hessischen LandeshauptstadtDas MVZ-Team ist gut aufgestellt. Neben individuellen Prophylaxeprogrammen kümmern sich die Behandler:innen um eine 360-Grad-Versorgung von Zähnen und Zahnfleisch. Gerne bieten wir Familien von den ersten Milchzähnen an bis zum überzeugenden Zahnersatz individuelle Behandlungen. So entsteht ein lebenslanges Vertrauensverhältnis.Die Zahnärzte in der Wiesbadener Praxis behandeln sowohl Kassen- als auch Privatpatient:innen.Umfangreiches Leistungsangebot in der Zahnarztpraxis WiesbadenIndividualprophylaxe und ZahnkonservierungEin existenzieller Baustein der Zahngesundheit ist bei der Zahnarztpraxis in der hessischen Landeshauptstadt die Prävention. Die Fachkräfte richten deshalb ihr Augenmerk auf regelmäßige Kontrollen und raten, je nach persönlicher Zahnsituation, zu turnusmäßigen professionellen Zahnreinigungen. Jede Einheit wird auf das aktuelle Zahnbild abgestimmt: Kinder erhalten kindgerechte, Patient:innen mit Zahnerkrankungen, Vorerkrankungen oder Zahnersatz ebenso speziell angepasste Prophylaxe-Behandlungen.Daneben spielen die häusliche Mundhygiene sowie eine zahngesunde Ernährung eine ebenso wichtige Rolle. Gerne beraten wir Sie dazu. Ziel ist es, gemeinsam beste Voraussetzungen für einen möglichst langen Zahnerhalt zu schaffen. Bei Karies setzen wir auf sichere Füllungstherapien mit langlebigen und ästhetischen Materialien. Besonders stabile Füllungen erhalten Sie mit exakt gefertigten In- und Onlays.Auch für Angstpatienten ist das MVZ in Wiesbaden die richtige Anlaufstelle. Mit Feingefühl und sanften Methoden ebnen wir den Weg für künftig viel weniger angstbelastete Besuche.Präzise und moderne Endodontologie und Spezialgebiet ParodontologieAuch bei fortgeschrittenen Zahnerkrankungen wie Wurzelentzündungen und Parodontitis bietet die Praxis fundierte Therapien. Aufgrund großer Erfahrung und moderner Technik wird Ihre Wurzelkanalbehandlung zur Nebensache. Was bleibt, ist ein erhaltener Zahn, der weiterhin seine Funktion erfüllt. Das Erscheinungsbild der Krone wird dank geeigneter Materialien wie Keramik hervorragend an die Nachbarzähne angepasst.Zu den Spezialgebieten gehört die Parodontologie. Für den Gründer und langjährig praktizierenden Zahnarzt Dr. Jürgen Fedderwitz bei MVZ Zahnärzte in Wiesbaden ist die Eindämmung der weit verbreiteten Volkskrankheit eine zentrale Aufgabe unserer Zeit. Deshalb setzte er sich während seiner Zeit als Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für verbesserte Bedingungen ein.In der Wiesbadener Praxis wird der Parodontale Screening Index (PSI) nicht nur alle zwei Jahre - wie von den gesetzlichen Krankenkassen empfohlen - durchgeführt, sondern jedes Jahr. Denn der jährliche Einsatz des Frühwarnsystems kann den Fortschritt der chronischen Erkrankung besser stoppen.Ganz nah am Original: Funktional-ästhetischer ZahnersatzKronen, Brücken und Prothesen schließen Lücken so, als wäre nichts gewesen. Getreu dieser Devise sorgen die Zahnärzt:innen für adäquaten Ersatz, der funktional und auch optisch an die Originale heranreicht.Zahnästhetik, die natürlich wirktZum Leistungsspektrum zählen zudem zahnästhetische Leistungen, die Ihr Zahnbild auch äußerlich verbessern können. Immer im Hinblick auf Natürlichkeit.Für hellere Zähne empfehlen die Zahnärzt:innen das substanzschonende In-Office-Bleaching. Dabei werden störende Verfärbungen mit einem Bleichgel behandelt und mit neuer Technologie aktiviert, sodass die Zähne um mehrere Nuancen aufgehellt werden können.Eine Alternative dazu bieten hauchdünne Veneers, die zudem kleine Zahndefekte verblenden können. Durchsichtige Aligner, die Zahnfehlstellungen korrigieren, runden das Leistungsspektrum ab.Erfahrungsreichtum trifft auf modernes Behandlungsspektrum: Praxisgründer Dr. Fedderwitz prägt MVZ Zahnärzte WiesbadenBereits 1980 gründete Zahnarzt Dr. Jürgen Fedderwitz die Praxis in der Dotzheimer Str. 178 in Wiesbaden unter seinem Namen und praktiziert bis heute. Dank seiner großen Erfahrung und seinem Drang, sich weiterzubilden und innovative Behandlungsformen zu nutzen, ist die Zahnarztpraxis in Wiesbaden fachlich und technologisch auf aktuellem Stand.Von 2005 bis 2013 war Dr. Fedderwitz Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, bis 2017 stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes. Während seiner Zeit in der Politik erlebte er viel. Die Anekdote, wie er einst mit Norbert Blüm getrunken hat, erzählt er heute noch gern.Seit 2018 heißt die Zahnarztpraxis MVZ Zahnärzte Wiesbaden und gehört zu einer regional aufgestellten Praxisgruppe. An der qualifizierten Behandlung änderte sich nichts. Mit wissenschaftlich fundierten Ansätzen und innovativen Methoden werden Patient:innen versorgt - immer im Hinblick auf möglichst substanzschonende Verfahren. Das ist Dr. Fedderwitz und dem gesamten Team wichtig.Einen ersten Eindruck der Praxis und der Behandler:innen erhalten Sie auf der Website https://www.zahnärzte-wiesbaden.com/ (https://www.xn--zahnrzte-wiesbaden-otb.com/)Pressekontakt:MVZ Zahnärzte WiesbadenDotzheimer Str. 178, 65197 WiesbadenT 0611 420730kontakt@zahnärzte-wiesbaden.comhttps://www.zahnärzte-wiesbaden.com/Original-Content von: MVZ Zahnärzte Wiesbaden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183242/6343566