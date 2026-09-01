Köln (ots) -Eine glückliche Ehe, ein schönes Haus, erwachsene Töchter: Für Petra (Angela Roy) ist die Welt in Ordnung - bis ein Seitensprung ihres Mannes Thomas (Gerry Hungbauer) dies von heute auf morgen beendet. Eine Frau in den besten Jahren steht vor den Trümmern ihres bisherigen Lebens und startet eine neue Existenz: So beginnt die erste Staffel von "Rote Rosen".Vor der malerischen Kulisse Lüneburgs zeigt die Telenovela in einigen eng miteinander verknüpften Handlungssträngen mehrere Beziehungsgeschichten rund um das Fünf-Sterne-Hotel Drei Könige, das dazugehörige Restaurant Carlas, das Mietshaus Rosenhaus, die Gärtnerei Albers und dazu die Arbeitsorte der jeweiligen Protagonisten, die sich in jeder Staffel ändern, wie z.B. die Schusterwerkstatt, das Fahrradgeschäft, das Modeatelier, der Bioladen uvm. Neben den zwischenmenschlichen Verquickungen spielen auch die beruflichen und privaten Ziele der Figuren unterschiedlichen Alters eine große Rolle.Bei jeder neuen Staffel wird eine neue Hauptfigur in den Mittelpunkt gestellt, die mit spannenden Herausforderungen, verwickelten Herzensangelegenheiten und beruflichen Chancen konfrontiert wird.Die Serie begeistert mit authentischen Charakteren, emotionalen Handlungssträngen und romantischen Drehorten. Besonders das idyllische Lüneburg mit seiner historischen Altstadt mit roten Backsteinhäusern und den eindrucksvollen Landschaften macht Rote Rosen zu einem Publikumsliebling.Beachtlich ist auch der aktuelle Erfolg im Streaming: Mit "Sturm der Liebe" gehört "Rote Rosen" zu den in Deutschland meistgestreamten Serien!Neben Angela Roy und Gerry Hungbauer spielen in der ersten Staffel u.a. Kim-Sarah Brandts und Anna Lena Class als Töchter Jule und Tanja, Sarah Maria Besgen als Miriam, Brigitte Antonius als Thomas' Mutter Johanna Jansen, Janette Rauch als Petras beste Freundin Alice, Joachim Raaf als Petras Love Interest Nick und Caroline Grothgar als dessen Frau Lynn. "Rote Rosen" wird produziert von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH im Auftrag der ARD. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen RundfunkÜber ARD PlusDer Streaming-Dienst ARD Plus bietet u.a. eine große Auswahl an Inhalten, die in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind. Die Inhalte sind hier für 4,99 Euro im Monat (inkl. MwSt.) abrufbar. Das Angebot ist als Webversion, über mobile Endgeräte und TV-Plattformen verfügbar, aber auch über Magenta TV der Deutschen Telekom, Amazon Prime Video, AppleTV und als YouTube Primetime Channel. Zudem bieten wir über Partner ARD Plus-Inhalte auch als FAST-Channel auf Plattformen an. Hier geht's zum Angebot: www.ardplus.deDie ARD Plus GmbH ist eine Tochtergesellschaft der WDR mediagroup, einem kommerziellen Tochterunternehmen des WDR. Das eigene Streaming-Angebot ARD Plus, Channel-Präsenzen und Programmvertrieb sorgen für eine plattformübergreifende Distribution von Highlights aus rund 75 Jahren ARD-Fernsehgeschichte sowie von Inhalten renommierter Lizenzgeber und Labelpartner. Mehr Infos: www.ardplus-corporate.dePressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comARD Plus GmbHLudwigstraße 1150667 Kölnardplus.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6343565