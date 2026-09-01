ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im August gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 3,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juli hatte die Rate bei 2,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen noch stärkeren Anstieg der Inflationsrate erwartet und im Schnitt eine Teuerung von 3,4 Prozent prognostiziert.

Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. In der Eurozone insgesamt ist die Inflationsrate im August auf 3,3 Prozent gestiegen. Volkswirte erwarten, dass die EZB die Leitzinsen in der kommenden Woche anheben wird.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise in Italien um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet./jsl/jkr/jha/