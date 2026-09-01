Berlin (ots) -FRITZ! auf der IFA 2026- FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 und die neue FRITZ!Box-Generation- Heute ist Marktstart von FRITZ!Box 6690 Pro: Triband-Wi-Fi-7 am Kabelanschluss- Neue FRITZ!Box-Modelle für Glasfaser und 5G- FRITZ!Repeater 6700 Pro - Quadband Wi-Fi 7 mit 6 GHz und 10 GBit/s LAN- Neue MyFRITZ!App und FRITZ!OS 8.50 mit vielen Neuerungen für ZuhauseAuf der IFA 2026 präsentiert FRITZ! die Zukunft des vernetzten Lebens zuhause - und das mit einem frischen Design, innovativer Technik und passend zum 40-jährigen Firmenjubiläum. In Halle 7.2c, Stand 111, erleben Besucher die neuesten FRITZ!-Highlights: von ultraschneller Glasfaser über leistungsstarkes WLAN Mesh bis hin zu intelligenten Smart-Home-Lösungen. Das Herzstück der Innovation und Start einer neuen FRITZ!Box-Generation ist die FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90. Dieses Design-Statement hat nicht nur ein neues, elegantes Äußeres, sondern steckt voller Power: Dank der Unterstützung von Glasfaser und DSL sowie Triband-Wi-Fi-7 mit bis zu 12,2 GBit/s, Multi-Gigabit-LAN und umfassender Smart-Home-Unterstützung ist sie der perfekte Router für anspruchsvolle digitale Haushalte. Ob Gaming, Home Office, Streaming, Smart Home - die FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 meistert alle digitalen Lebenslagen mit Bravour und sorgt für ein stabiles, schnelles und sicheres Netzwerk. FRITZ! erweitert sein Glasfaser-Portfolio um die FRITZ!Box 5630 XGS für schnelle, moderne XGS-PON-Anschlüsse mit bis zu 10 GBit/s und für Mobilfunk steht die FRITZ!Box 6835 5G mit Wi-Fi 7 in den Startlöchern. Mit dem FRITZ!Repeater 6700 Pro erweitert FRITZ! sein Portfolio für Wi-Fi 7-Repeater. Der Quadband-Repeater mit 6 GHz und 10-GBit/s-LAN sorgt für eine lückenlose und ultraschnelle WLAN-Abdeckung im gesamten Zuhause. Auch im Smart-Home-Bereich gibt es Neuigkeiten: Die FRITZ!Smart Energy 201 und der FRITZ!Smart Thermo 303 machen das Zuhause intelligent und energieeffizient. Das kommende FRITZ!OS 8.50 bringt viele Neuerungen und macht die Bedienung der FRITZ!-Produkte noch sicherer und intuitiv bedienbarer. Auch die MyFRITZ!App bietet durch fortlaufende Upgrades immer mehr Funktionen, Serviceleistung und Sicherheitsfunktionen für die Nutzer. Außerdem ist ab heute die FRITZ!Box 6690 Pro erhältlich. Sie ist der weltweit erste Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Triband, integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung via Zigbee und DECT. Weitere Informationen unter fritz.com/pi-marktstart-fritzbox-6690-pro.Mit diesen vier Meldungen informieren wir über unsere Neuheiten.- FRITZ! auf der IFA 2026: https://about.fritz.com/pi-ifa2026- Klar, elegant und robust - die neue FRITZ!Box: IFA-Premiere der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90: https://about.fritz.com/pi-fritzbox-dsl-fiber-7-90- Marktstart der FRITZ!Box 6690 Pro: https://about.fritz.com/pi-marktstart-fritzbox-6690-pro- FRITZ! - damit das Business läuft - LinkedIn Live Event: https://about.fritz.com/pi-fritz-business-live-eventZur vollständigen Presseinformation (https://about.fritz.com/pi-ifa2026)Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6343587