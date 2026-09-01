München (ots) -Bayern hat einen neuen Spätabendtermin: "Altinger" heißt die Personality-Show ab 15. Oktober, donnerstags um 22.00 Uhr im BR Fernsehen. In zunächst vier Folgen seiner neuen Sendung empfängt Michael Altinger prominente Gäste an seinem Wohnzimmer-Schreibtisch. Auf "Altinger-Art" kommt er mit ihnen ins Gespräch - wertschätzend und auf Augenhöhe. Da wird mal herzlich gelacht oder echtes Mitgefühl geteilt, werden unbekannte Geschichten erzählt und gemeinsam der Irrsinn des Lebens und die Absurditäten Bayerns verarbeitet.Michael Altinger, Kabarettist und Gastgeber: "Ein völlig neues Feld tut sich da für mich auf. Bisher war ich immer mit Kollegen im BR Fernsehen zu erleben. Und jetzt geht's erstmals in der Hauptsache um mich. Es wird allein mein Humor sein, meine Musik, und ich werde Gäste haben, die nicht nur aus der Kabarett-/Comedy-Szene zu mir kommen und mir spannende Geschichten mitbringen. Und das alles am späteren Abend in entspannter Atmosphäre. Ich bin tatsächlich ein bisserl stolz und zugleich nervös. Und das ist genau die richtige Mischung für einen großen Spaß!"Große und kleine Verrücktheiten aus BayernJede Sendung beginnt der beliebte "schlachthof"-Host Michael Altinger mit seinem Blick auf die Woche in Bayern - dorthin, wo es knirscht, klemmt und komplett absurd wird. Dabei fokussiert er sich, anders als im "schlachthof", nicht nur auf die große Politik, sondern auf das, was die Menschen im Freistaat im richtigen Leben freut, aufregt, bewegt, zum Lachen oder Nachdenken bringt. Und was Michael Altinger wie kaum ein anderer kann, darf natürlich auch nicht fehlen: In Sketchen schlüpft er in die unterschiedlichsten Rollen. Dabei trifft er mit seinen Figuren den Nerv einer Zeit, in der oft schon die Realität die beste Pointe schreibt. Zwischen Esstisch und Weltgeschehen nimmt Altinger die großen und kleinen Verrücktheiten gemeinsam mit seinen Gästen unter die Lupe. Für den Soundtrack der Show sorgt die Altinger-Band.Iris Mayerhofer, Leitung BR-Programmbereich Unterhaltung und Heimat: "Michael Altinger ist der perfekte Gastgeber - er versteht es auf besondere Weise, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Sendung verbindet spannende Begegnungen mit dem einzigartigen humorvollen 'Altinger-Blick' auf die Themen, die die Menschen in Bayern umtreiben. Genau das Richtige für Donnerstag, 22.00 Uhr.""Altinger" ist überraschend, lustig und nah dran am echten Leben. Oder anders gesagt: die perfekte Show für alle, die Gespräche und Geschichten mögen, sich über Bayern und die Welt wundern - und dabei nicht den Humor verlieren wollen. Die vier Folgen der ersten Staffel sind am 15., 22. und 29. Oktober sowie am 5. November 2026 jeweils um 22.00 Uhr im BR Fernsehen und ab dem Sendetermin auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) zu sehen.Sendetermine und Gäste:Donnerstag, 15.10., 22.00 Uhr: Katrin Müller-Hohenstein, Wolfgang Krebs, Special Guest: Antonia StabingerDonnerstag, 22.10., 22.00 Uhr: Claudia Koreck, Helmfried von LüttichauDonnerstag, 29.10., 22.00 Uhr: Anja Kohl, Günter GrünwaldDonnerstag, 5.11., 22.00 Uhr: Johanna Bittenbinder, AbdelkarimFotos auf br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900 10554Von der Kuhlen KommunikationClaudia PantkeE-Mail: c.pantke@vonderkuhlen.deTel. +49 (0)151 50058146www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6343582