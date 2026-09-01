Chatbots sind keine Erfindung von OpenAI oder Google. Das wohl prominenteste Beispiel Eliza wurde schon in den 1960ern entwickelt. In einem Online-Archiv kannst du es in verschiedenen Versionen ausprobieren. KI ist keine Erfindung der Gegenwart. Schon seit Jahrzehnten tüfteln Wissenschaftler:innen an Software, mit der Nutzer:innen interagieren und natürliche Gespräche führen können. Bei Internet Archive ist jetzt eine Sammlung mit dem Titel "Vintage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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