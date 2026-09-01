HOHHOT, China, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. August 2026 veröffentlichte die Yili Group ihren Zwischenbericht für 2026. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen Fortschritte in Bezug auf Größe und Qualität und meldete Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 64,49 Milliarden RMB, was einer Steigerung im 4,13 % im Jahresvergleich entspricht, und ein Betriebsergebnis im Kerngeschäft von 8,38 Milliarden RMB (+10 % ggü. dem Vorjahreszeitraum). Yili blieb sowohl im Hinblick auf Umsatzerlöse als auch das Betriebsergebnis im Kerngeschäft das führende Molkereiunternehmen Asiens und erzielte einen Anstieg der Gewinnmarge im Kerngeschäft um 66 Basispunkte auf 13 %. Der Umsatz von Yili ist während der zwei Jahre bis zum ersten Halbjahr 2026 entgegen dem Branchentrend mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,75 % gewachsen.

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Am selben Tag kündigte Yili Pläne für ein den Rückkauf und die Annullierung von Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden RMB an. Das Unternehmen wird in den nächsten Jahren eine Dividendenausschüttungsquote von mindestens 75 % beibehalten. Seit seinem Börsengang hat Yili Dididenden in Höhe von insgesamt 67,295 Milliarden RMB ausgeschüttet.

Im ersten Halbjahr verzeichneten die drei Kerngeschäftsbereiche von Yili (Flüssigmilch, Milchpulver und Molkereiprodukte, Eiscreme) weiteres Wachstum und behaupteten jeweils ihre führende Stellung in China. Das Geschäft mit Flüssigmilch wuchs im zweiten aufeinander folgenden Quartal. Der Marktanteil des Unternehmens im Bereich Säuglingsmilchnahrung expandierte weiter und war in China am Wert der Einzelhandelsumsätze gemessen führend, und auch der Bereich für Milchpulver für Erwachsene behielt seine branchenführende Stellung in China bei. Die Umsatzerlöse mit Eiscreme wuchsen im zweistelligen Bereich und der Geschäftsbereich behauptete seine Position als Nr. 1 in der chinesischen Eiscremebranche im 31. Jahr in Folge. Im Berichtszeitraum entfielen 15,8 % der Umsatzerlöse von Yili auf neue Produkte.

Neben dem steten Wachstum im Heimatmarkt beginnt die internationale Expansion von Yili, Erfolge zu liefern. Im ersten Halbjahr stiegen die Umsatzerlöse aus dem Eiscremegeschäft in Indonesien um rund 20 % im Vorjahresvergleich, und der Umsatz in den Philippinen verdoppelte sich ggü. dem Vorjahr. In Nordamerika wurden Produkte von Yili in mehreren Produktkategorien von Mainstream-Einzelhandelsketten in ihr Sortiment aufgenommen.

Die Tochtergesellschaft Ausnutria von Yili forcierte ihre internationale Expansion. Ausnutria steigerte den Marktanteil in den Märkten des Nahen Ostens und beschleunigte den Markteintritt in Osteuropa und in anderen Märkten. In Kanada behielt Ausnutria seine starke Wachstumsdynamik aufrecht, wobei die Umsatzerlöse um 30 % ggü. dem Vorjahr zulegten.

Jenseits der vorhandenen Geschäftsbereiche verfolgte Yili weiterhin seine auf Produkte mit hoher Wertschöpfung und Inhaltsstoffe ausgelegte Strategie. Das Unternehmen nutzt seine Basis in Neuseeland für die Umstellung auf Inhaltsstoffe mit hoher Wertschöpfung, wobei es vom globalen Trend zu Premium-Proteinprodukten profitiert. Der Anteil von Proteinprodukten am Umsatz wird stetig gesteigert, wobei das Unternehmen wichtige Inhaltsstoffe an Abnehmer in der gesamten Welt liefert. Im ersten Halbjahr 2026 übertraf die Geschäftseinheit Neuseeland ihre Geschäftsziele.

"Wir erwarten, dass unser internationales Geschäft im gesamten Geschäftsjahr weiterhin im zweistelligen Bereich wächst", kommentierte das Unternehmen und brachte sein Vertrauen in seine internationalen Aussichten zum Ausdruck. "Neben Südostasien und Neuseeland werden wir allmählich in Märkte mit großen Potenzial wie Afrika und den Nahen Osten expandieren. Mit der Erweiterung unserer internationalen Präsenz wird das internationale Geschäft in den nächsten fünf Jahren mit nachhaltigem und stabilem Wachstum zu unserer Strategie beitragen."

Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558